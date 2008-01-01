Куат может заменить в "Динамо" сына экс-игрока сборной Казахстана

Полузащитник "Динамо" и сборной России Роман Нойштедтер может перейти в турецкий "Истанбул". На его место московский клуб рассматривает игрока сборной Казахстана Исламбека Куата.



По сообщениям турецких СМИ, Нойштедтер прибыл в Стамбул и готов продолжить карьеру в этой стране, поскольку там проживает его семья. У игрока сборной России этим летом завершился контракт с московским "Динамо". Отметим, что 32-летний хавбек является сыном экс-игрока сборной Казахстана и бывшего спортивного директора "Кайрата" Петра Нойштедтера.



В качестве замены опытному полузащитнику "Динамо" может подписать Куата. У одного из лидеров сборной Казахстана есть действующий контракт с "Оренбургом", однако его команда покинула российскую премьер-лигу по итогам прошедшего сезона.



Напомним, что Куат провел три матча за "Оренбург" в РПЛ-2019/20. Ранее полузащитник на протяжении шести сезонов выступал за "Кайрат".

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