"Он молодец!". Исламхан оценил гол Зайнутдинова "Зениту"

Капитан сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан похвалил игру своего соотечественника Бахтиера Зайнутдинова, который отметился забитым мячом в ворота "Зенита" в матче российской премьер-лиги. Этот гол стал для 22-летнего полузащитника "Ростова" четвертым в только что завершившемся сезоне.

В беседе с корреспондентом Vesti.kz Исламхан отметил, что в игре Зайнутдинова уже чувствуются уверенность и спокойствие.

"Да, я видел его гол, рад за Бахтиера, он ведь земляк мой. Он молодец, сейчас хорошо и стабильно играет. Я смотрел матч, да, "Ростов" проиграл, но ничего, все впереди. Штрафной? Наверняка он отрабатывает их на тренировках, может и раньше хотел пробить. У него были периоды, когда то играл, то не играл, но сейчас чувствуется, что у него есть уверенность, спокойствие", - отметил Исламхан.



В чемпионате России-2019/20 Зайнутдинов сыграл 17 матчей, также он провел две встречи в рамках Кубка России. "Ростов" занял пятое место в РПЛ и обеспечил себе путевку в Лигу Европы на следующий сезон.



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