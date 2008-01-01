Забрал стандарт, забил гол и сменил позицию. Как казахстанец Зайнутдинов отыграл против "Зенита"

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов стал одним из самых ярких игроков "Ростова" в матче 30-го тура чемпионата России против "Зенита". Корреспондент Vesti.kz взглянул на выступление полузащитника с помощью аналитических и статистических данных.



Зайнутдинов появился на привычной для себя по весенней части сезона позиции правого вингера. На сей раз он практически не менял фланг, но часто уходил в центр. Уже в стартовом отрезке игры Бахтиер нанес два удара и был отчетливо нацелен на ворота, что отметили в том числе комментаторы матча Дмитрий Жичкин и Нобель Арустамян.



Гол со штрафного - это совокупность удачи по многим факторам. Для начала, Бахтиер не является штатным исполнителем стандартов в "Ростове", он в целом давно не брал на себя эту роль, более-менее постоянно ему доверяли штрафные лишь в "Таразе". На сей раз у "Ростова" матч пропускал Ивелин Попов и на скамейке сидел Роман Еременко - именно они чаще всего исполняют стандарты такого рода. Точка удара подходила именно под Зайнутдинова с его рабочей левой ногой, поэтому Александр Саплинов и Матиас Норманн уступили казахстанцу стандарт. Удар получился плотный, но действительно ключевое значение, которое смутило вратаря "Зенита" Александра Васютина, заключалось в рикошете от Себастьяна Дриусси.



"Любой рикошет всегда усложняет возможность отразить удар. Если бы Васютин отразил удар Зайнутдинова - это был бы лучший сейв тура, но это точно не ошибка вратаря", - сказал позже экс-игрок сборной России Владимир Габулов.



Абстрагируясь от голевого действия, Зайнутдинов и без того проводил вполне качественный и активный матч. Жаль, что сил хватило отыграть лишь час с лишним. В свои заключительные 8-10 минут на поле Бахтиер перешел на позицию нападающего, вышедший Александр Долгов занял правый фланг, таким образом, Карпин отзеркалил схему "Зенита" и перестроился на 4-4-2.



Приятно, что Бахтиер стал лучшим игроком "Ростова" сразу по двум версиям статистических порталов - Instat и Whoscored. По Instat индекс казахстанца - 283, оценка от Whosored - 7,7. Но при этом у "Зенита" практически половина состава набрала больший индекс, чем у Зайнутдинова.



Детальная статистика Бахтиера в прошедшей встрече такова: 3 удара (процент точности - 33), 20 передач (процент точности - 65), 18 единоборств (процент выигранных - 44), 6 попыток идти в дриблинг, 1 фол.



По итогам чемпионата России 2019/20 "Ростов" занял пятое место в турнирной таблице и в следующем сезоне выступит в Лиге Европы. Зайнутдинов провел за "Ростов" 17 матчей в РПЛ (4 гола, 2 голевые передачи), а также 2 игры в Кубке России.

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