В мадридском "Реале" накаляется ситуация вокруг Винисиуса Жуниора, который оказался в центре конфликта с клубом и тренером.

Винисиус не согласен с ролью помощника

"Реал" и Хаби Алонсо считают, что для бразильца лучшим решением будет играть на Килиана Мбаппе, который на данный момент является лидером команды.

Нападающий из Франции стал главным бомбардиром и ключевым игроком "сливочных", что требует от всех партнеров поддерживать его в атакующих действиях.

Однако Винисиус, по данным Don Balon, не согласен с такой ролью. Он видит себя не в роли вспомогательного игрока, а претендентом на лидерство в атаке. Бразилец чувствует, что его амбиции и желание стать лучшим игроком клуба ущемляются, когда его просят уступить место и внимание Мбаппе.

Винисиус ставит под сомнение свое будущее в "Реале"

Бразилец остановил переговоры о продлении контракта, который заканчивается в 2027 году, после того как узнал о требованиях клуба по поводу его роли в команде.

Этот конфликт ставит под сомнение будущее Винисиуса в "Реале". Несмотря на то что он продолжает быть важной фигурой на поле и демонстрирует отличные результаты, его отношение к текущей ситуации с Мбаппе может изменить его решение остаться в клубе.

Если он не получит нужного признания и продолжит ощущать, что его игнорируют, бразилец может принять решение покинуть клуб уже следующим летом.



Напомним, что после победы "Реала" над "Кайратом" Винисиус не смог сдержать эмоций на поле.

В нынешнем сезоне Винисиус провёл за "Реал" 7 матчей, забив 3 гола и отдав 3 результативные передачи. Трансферная стоимость бразильца оценивается в 170 миллионов евро.