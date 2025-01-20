Нуралы Алип узнал первых соперников 2025 году

"Зенит" из Санкт-Петербурга назвал соперников на сборах в Катаре, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу российского клуба.

24 января клуб защитника сборной Казахстана Нуралы Алипа сыграет с национальной сборной Иордании - серебряным призером Кубка Азии 2023 года. На данный момент команда располагается на 64-м месте в рейтинге ФИФА.

Следующим соперником сине-бело-голубых станет клуб "Ноа", лидер текущего сезона чемпионата Армении. Игра пройдет 27 января.

"Зенит" дважды встречался с "Ноа" в товарищеских матчах на зимних сборах. Первый матч завершился победой петербуржцев - 3:0, второй - вничью 0:0.

"Зенит" набрал 39 очков и по дополнительным показателям уступает в таблице РПЛ лидирующему "Краснодару".



