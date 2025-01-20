Футбол
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Нуралы Алип узнал первых соперников 2025 году

©ФК "Зенит"

"Зенит" из Санкт-Петербурга назвал соперников на сборах в Катаре, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу российского клуба.

24 января клуб защитника сборной Казахстана Нуралы Алипа сыграет с национальной сборной Иордании - серебряным призером Кубка Азии 2023 года. На данный момент команда располагается на 64-м месте в рейтинге ФИФА.

Следующим соперником сине-бело-голубых станет клуб "Ноа", лидер текущего сезона чемпионата Армении. Игра пройдет 27 января.

"Зенит" дважды встречался с "Ноа" в товарищеских матчах на зимних сборах. Первый матч завершился победой петербуржцев - 3:0, второй - вничью 0:0.

"Зенит" набрал 39 очков и по дополнительным показателям уступает в таблице РПЛ лидирующему "Краснодару".


Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3 Спартак М 18 11 4 3 36-14 37
4 Динамо М 18 10 5 3 37-20 35
5 Локомотив М 18 11 2 5 33-26 35
6 ЦСКА М 18 9 4 5 28-14 31
7 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
8 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
9 Акрон Тл 18 6 4 8 22-34 22
10 Крылья Советов 18 5 3 10 19-29 18
11 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8

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