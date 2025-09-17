Французский форвард "Пари Сен-Жермен" Усман Дембеле выиграет "Золотой мяч"-2025, согласно прогнозу французской компании AVISIA, специализирующейся на данных и искусственном интеллекте. Шансы Дембеле на победу оцениваются в 72%, передают Vesti.kz.

На втором месте находится молодая звезда "Барселоны" Ламин Ямаль с 56%, а третью строчку занимает Витинья из ПСЖ (40%), сообщает Gazeta Express.

Модель AVISIA учитывает сочетание индивидуальных и командных показателей, рейтинги игроков и исторический вес голосов в системе награды. Также принимаются во внимание победы в национальных чемпионатах, триумфы в международных турнирах, личная статистика, медийная известность и признание.

Особое внимание уделено "журналистскому влиянию", которое анализирует предпочтения голосующих на основе национальности, клуба или стиля игры. Это позволяет прогнозу быть более комплексным и выходить за рамки чисто числовых данных.

По данным AVISIA, Дембеле является фаворитом, но Ямаль, родившийся в 2007 году, может изменить расклад, а Витинья остаётся реальной "угрозой" на подиуме.

Церемония вручения "Золотого мяча"-2025 состоится 22 сентября в театре Шатле в Париже.