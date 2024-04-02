Чемпионка Казахстана по боксу официально стала гражданкой другой страны

Новости спорта Футбол
Вчера 23:57
©instagram.com/vladislavakuhta/

Чемпионка Казахстана по боксу Владислава Кухта официально стала гражданкой Венгрии, сообщают Vesti.kz. Спортсменка объявила об этом в своем Instagram.

"Официально- гражданка Венгрии!

А это значит, что теперь я могу представлять Венгрию на международных соревнованиях. Я благодарю правительство Венгрии и свой клуб Halker-Kiraly Team, которые поверили в меня и дают шанс воплотить свою Олимпийскую мечту в реальность!

Честно, чувства очень смешанные. Это огромный шаг для меня. Одновременно и радостно, и грустно. Казахстан 🇰🇿 всегда остается для меня Родиной, которую я люблю всем сердцем!

Я не знаю, как сложится моя судьба в дальнейшем, но буду стараться делать всё, что от меня зависит! Сегодняшний день приблизил мою цель еще на шаг!", - написала она в своем Insyagram.

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Федерация бокса Венгрии еще в 2022 году сделала предложение Владиславе и ее тренеру Акзаму Барлыбаеву, однако тогда они отказались - Кухта и ее наставник надеялись закрепиться в сборной Казахстана.

Кухта уже успела выступить на чемпионате Венгрии, где заняла первое место. 

Она становилась чемпионкой Казахстана среди взрослых в весе до 57 килограммов в 2020 и 2022 годах, а также завоевала серебряную медаль чемпионата Азии-2021. На юниорском уровне девушка выигрывала бронзовую медаль чемпионата мира в 2015 году.

Метки:
Венгрия Казахстан женский бокс Казахстана женский бокс

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