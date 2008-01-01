Всего один гол после отъезда из Казахстана. Экс-бомбардир КПЛ окончательно "сдулся", но стал чемпионом

Димаш Тулегенов

Конголезский экс-нападающий "Астаны" Жуниор Кабананга стал чемпионом Беларуси в составе солигорского "Шахтера". Форвард, становившийся лучшим бомбардиром Кубка африканских наций в 2017 году, покинул казахстанский клуб в середине прошлого сезона. Корреспондент Vesti.kz - о том, как складывается дальнейшая карьера некогда лидера "Астаны".



Как все начиналось



Кабананга присоединился к "Астане" летом 2015 года, перебравшись из чемпионата Бельгии. Адаптация африканского страйкера несколько затянулась, но, несмотря на это, он приносил пользу шестикратным чемпионам страны. Эффектным ассистом Жуниор отметился и в домашней игре групповой стадии Лиги чемпионов против "Бенфики" (2:2).



Ассист в матче с "Бенфикой":







В начале 2016 года Кабананга был отдан в аренду в турецкий "Кардемир Карабюкспор". Летом нападающий вернулся в "Астану" и до конца сезона забил пять мячей в КПЛ. Еще два гола он забил в еврокубках, огорчив БАТЭ и "Олимпиакос".



Гол в ворота БАТЭ:







Лучший сезон в исполнении Жуниора пришелся на 2017 год. Тогда конголезцу удалось забить 23 гола (без учета Кубка африканских наций, где он забил еще три за сборную) за сезон во всех турнирах и установить клубный рекорд, который спустя два года побил хорват Марин Томасов (26). В еврокубках тогда от игры Жуниора пострадали "Легия", дважды "Маккаби" (Тель-Авив) и "Вильярреал".



Великолепный гол в ворота "Вильярреала":







В начале 2018 года Кабананга за два миллиона евро был продан в клуб из Саудовской Аравии "Аль-Наср". Забив четыре мяча в шести матчах, Жуниор понял, что местный футбол ему не по вкусу. Запросив трансфер, клуб отдал его в аренду в "Астану". Возвращение не получилось героическим, до конца года Кабананга так ни разу и не забил, зато отдал два ассиста - в матчах группового этапа Лиги Европы с киевским "Динамо" и "Яблонцем".



Ассист в игре с "Динамо":







Сезон-2019 Жуниор начал с долгожданных забитых мячей, оформив дубль в ворота "Кайрата" в матче за Суперкубок страны. Но в премьер-лиге никаких чудес от африканца не было - лишь два гола в 14 играх.



Гол в ворота "Кайрата", принесший победу в Суперкубке-2019:







Что было дальше



Летом 2019 года срок аренды подошел к концу и Кабананга присоединился к "Катар СК". В Катаре Жуниор открыл и, как оказалось, закрыл счет своим голам в августе 2019 года. Всего за новую команду экс-звезда КПЛ отыграл пять игр.



Единственный гол после ухода из "Астаны":







В конце сентября 2020 года стало известно о переходе Жуниора в солигорский "Шахтер", который тренирует экс-тренер "Астаны" Роман Григорчук, работавший с Кабанангой в сезонах-2018 и 2019. Проведя за клуб пять игр, Кабананга не отметился голевыми действиями. Тем самым Жуниор не знает забитых мячей уже 14 месяцев, а с момента ухода из "Астаны" полтора года назад он забил всего один гол.



В составе "Астаны" Кабананга провел 128 матчей во всех турнирах, забив 42 гола и отметившись 13 ассистами. Жуниор является четвертым бомбардиром в истории клуба, уступая по этому показателю Патрику Твумаси, Танату Нусербаеву и Томасову. За годы, проведенные в столице Казахстана, Кабананга пять раз становился чемпионом страны, выигрывал Кубок и Суперкубок. В этом году Жуниор выиграл первое чемпионство в карьере за пределами Казахстана.