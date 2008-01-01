"Я им очень доволен". Экс-лидер "Астаны" приятно удивил своего тренера

Димаш Тулегенов

Главный тренер немецкого клуба "Ганновер 96" Кенан Кочак похвалил своего подопечного Патрика Твумаси, в прошлом выступавшего в составе "Астаны", сообщает корреспондент Vesti.kz.



Во время международного перерыва на матчи национальных сборных, "Ганновер 96", выступающий во втором дивизионе, провел товарищескую встречу с клубом первой Бундеслиги - "Вольфсбургом". Игра завершилась нулевой ничьей.



После матча немецкий тренер Кочак отметил, что команда смотрелась дисциплинированно, отлично сыграла в обороне. Но отдельных слов был удостоен лишь Твумаси, являющийся лучшим бомбардиром в истории "Астаны".



"Очень доволен Патриком, его выступление было действительно хорошим", - заявил после игры Кочак в интервью Sportbuzzer.de.



После семи туров второй Бундеслиги клуб ганского вингера идет на седьмом месте в турнирной таблице, набрав десять очков. Отставание от лидирующего "Гамбурга" составляет семь баллов, а от идущего вторым "Оснабрюка", за который выступает казахстанец Константин Энгель, - три очка.



В текущем сезоне на счету Твумаси шесть матчей и одна желтая карточка. Напомним, что Патрик выступал за "Астану" с 2013 по 2018 год. За все это время Твумаси провел в составе клуба 171 матч, забил 68 мячей и отдал 27 голевых передач.