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"Я им очень доволен". Экс-лидер "Астаны" приятно удивил своего тренера

В новый клуб он перешел этим летом.

"Я им очень доволен". Экс-лидер "Астаны" приятно удивил своего тренера
Патрик Твумаси. Фото: Florian Petrow©️
Новости спорта Футбол
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Главный тренер немецкого клуба "Ганновер 96" Кенан Кочак похвалил своего подопечного Патрика Твумаси, в прошлом выступавшего в составе "Астаны", сообщает корреспондент Vesti.kz

Во время международного перерыва на матчи национальных сборных, "Ганновер 96", выступающий во втором дивизионе, провел товарищескую встречу с клубом первой Бундеслиги - "Вольфсбургом". Игра завершилась нулевой ничьей. 


После матча немецкий тренер Кочак отметил, что команда смотрелась дисциплинированно, отлично сыграла в обороне. Но отдельных слов был удостоен лишь Твумаси, являющийся лучшим бомбардиром в истории "Астаны".

"Очень доволен Патриком, его выступление было действительно хорошим", - заявил после игры Кочак в интервью Sportbuzzer.de

После семи туров второй Бундеслиги клуб ганского вингера идет на седьмом месте в турнирной таблице, набрав десять очков. Отставание от лидирующего "Гамбурга" составляет семь баллов, а от идущего вторым "Оснабрюка", за который выступает казахстанец Константин Энгель, - три очка. 

В текущем сезоне на счету Твумаси шесть матчей и одна желтая карточка. Напомним, что Патрик выступал за "Астану" с 2013 по 2018 год. За все это время Твумаси провел в составе клуба 171 матч, забил 68 мячей и отдал 27 голевых передач. 

 

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Метки:
Футбол Астана ФК Твумаси Патрик Бундеслига

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