"Заговор" в КПЛ? Карпович недоволен судьей: тот не засчитал гол "Астане" и не поставил пенальти в ворота "Жетысу"

Главный тренер "Окжетпеса" Андрей Карпович вновь заговорил о предвзятом судействе. На этот раз наставник кокшетаусцев высказал свое недовольство работой рефери Айдына Рахимбаева в матче с талыдкорганским "Жетысу" (0:1) в рамках 18-го тура казахстанской премьер-лиги.



"Я не знаю, почему Рахимбаев так обозлен на нас. В августе он не засчитал наш чистый гол в ворота "Астаны", это потом признала и экспертно-судейская комиссия. А теперь судья не назначил пенальти в ворота "Жетысу" и не удалил вратаря. Мы этот момент пересмотрели несколько раз с разных ракурсов, фол был внутри штрафной.

Департамент судейства ведь должен был учитывать работу Рахимбаева в прошлый раз, назначая его на наш матч.

Видимо, мы кому-то мешаем. Очень надеюсь, что я ошибаюсь и в следующий раз мы будем говорить не о судействе, а только о футболе", - сказал Карпович после матча.

Корреспондент Vesti.kz попытался разобраться в ситуации.

Суть претензии наставника сводится к моменту, произошедшему на 23-й минуте возле штрафной "Жетысу", когда голкипер талдыкорганцев сыграл на выходе и сфолил на игроке "Окжетпеса".

Был ли фол в непосредственной штрафной зоне и должен был ли Рахимбаев удалять вратаря с последующим назначением пенальти, судить вам.





Надо ли говорить, что назначение пенальти и удаление вратаря "Жетысу" могло кардинально изменить ход игры. К тому моменту "Окжетпес" проигрывал 0:1 и имел шанс сравнять счет в матче, а вместе с ним добыть важные очки.

А вот тот самый эпизод с незасчитанным голом в ворота "Астаны", о котором упомянул Карпович. После игры Судейско-экспертная комиссия признала, что судейская бригада во главе с Рахимбаевым допустила ошибку в том моменте и должна была засчитывать взятие ворот. Но на результат решение СЭК никак уже не повлияло.





Недовольство Карповича вполне объяснимо. "Окжетпес" находится в зоне вылета, набрав 11 очков в 17 сыгранных матчах, и располагается на последнем месте в турнирной таблице КПЛ, уступая "Каспию" (11) по дополнительным показателям.

Фото: ПФЛК©