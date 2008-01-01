Исаэль и другие. За кем из экс-футболистов КПЛ следить на групповом этапе Лиги чемпионов

Димаш Тулегенов

Очередной сезон в Лиге чемпионов находится в самом разгаре. Сегодня состоятся еще восемь матчей третьего тура группового этапа. Корреспондент Vesti.kz рассказал о трех бывших футболистах казахстанских команд, которые выступают в текущем розыгрыше главного европейского турнира.



Егор Сорокин



Защитник "Краснодара" Сорокин, в 2016 году на правах аренды выступавший за "Актобе", все еще не является незаменимым игроком "быков". Прогресс Егора за последние годы очевиден, футболиста начали вызывать в расположение национальной сборной, но не всегда главный тренер Мурад Мусаев доверяет место именно Сорокину. При наличии опытного Александра Мартыновича и бразильца Фернандо Кайо это решение кажется вполне обоснованным. Невзирая на это, во втором туре группового этапа, в матче против "Ренна", Сорокин получил место в основном составе.







В составе "Актобе" Егор провел 31 матч во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом. Уже в ближайшую ночь "Краснодар" на выезде сыграет с "Севильей", матч начнется в 02:00 по времени Нур-Султана.



Исаэль



Бразильский вингер, известный по выступлению за алматинский "Кайрат", теперь радует болельщиков венгерского "Ференцвароша". Экс-десятка "черно-желтых" является ключевой фигурой в стане действующих чемпионов Венгрии. В матче первого тура группового этапа "Ференцварош" на выезде был разгромлен "Барселоной" - 1:5. В этом матче Барбоза, отыгравший все 90 минут, был одним из наиболее опасных игроков в составе аутсайдеров, а в одном из моментов первого тайма сотряс перекладину ворот Марка-Андре Тер Штегена. В домашнем матче второго тура с киевским "Динамо" Исаэль провел 73 минуты, после чего был заменен.



Напомним, что Исаэль выступал за "Кайрат" с 2014 по 2018 год. За алматинцев бразилец провел более 170 игр и отличился 38 раз.



Лаша Двали



Еще одним игроком "Ференцвароша" является грузинский защитник Лаша Двали, который с марта по июнь 2017 года на правах аренды играл в павлодарском "Иртыше". 25-летний оборонец сборной Грузии является игроком ротации. Матч с "Барселоной" Двали провел на скамейке запасных, а в игре с "Динамо" вышел на замену в концовке встречи.







За "Иртыш" Двали провел 16 матчей, но голевыми действиями не отметился. Ближайшей ночью, в 02:00 по столичному времени, "Ференцварош" на своем стадионе примет туринский "Ювентус".



Фото: Goal.com (1), ФК "Краснодар" (2), ФК "Ференцварош" (3)