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Исаэль и другие. За кем из экс-футболистов КПЛ следить на групповом этапе Лиги чемпионов

В розыгрыше-2020/21 есть несколько знакомых вам лиц.

Исаэль и другие. За кем из экс-футболистов КПЛ следить на групповом этапе Лиги чемпионов
Исаэль. Фото: Goal.com©️
Новости спорта Футбол
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Очередной сезон в Лиге чемпионов находится в самом разгаре. Сегодня состоятся еще восемь матчей третьего тура группового этапа. Корреспондент Vesti.kz рассказал о трех бывших футболистах казахстанских команд, которые выступают в текущем розыгрыше главного европейского турнира.

Егор Сорокин


Защитник "Краснодара" Сорокин, в 2016 году на правах аренды выступавший за "Актобе", все еще не является незаменимым игроком "быков". Прогресс Егора за последние годы очевиден, футболиста начали вызывать в расположение национальной сборной, но не всегда главный тренер Мурад Мусаев доверяет место именно Сорокину. При наличии опытного Александра Мартыновича и бразильца Фернандо Кайо это решение кажется вполне обоснованным. Невзирая на это, во втором туре группового этапа, в матче против "Ренна", Сорокин получил место в основном составе.



В составе "Актобе" Егор провел 31 матч во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом. Уже в ближайшую ночь "Краснодар" на выезде сыграет с "Севильей", матч начнется в 02:00 по времени Нур-Султана.

Исаэль

Бразильский вингер, известный по выступлению за алматинский "Кайрат", теперь радует болельщиков венгерского "Ференцвароша". Экс-десятка "черно-желтых" является ключевой фигурой в стане действующих чемпионов Венгрии. В матче первого тура группового этапа "Ференцварош" на выезде был разгромлен "Барселоной" - 1:5. В этом матче Барбоза, отыгравший все 90 минут, был одним из наиболее опасных игроков в составе аутсайдеров, а в одном из моментов первого тайма сотряс перекладину ворот Марка-Андре Тер Штегена. В домашнем матче второго тура с киевским "Динамо" Исаэль провел 73 минуты, после чего был заменен.

Напомним, что Исаэль выступал за "Кайрат" с 2014 по 2018 год. За алматинцев бразилец провел более 170 игр и отличился 38 раз.

Лаша Двали

Еще одним игроком "Ференцвароша" является грузинский защитник Лаша Двали, который с марта по июнь 2017 года на правах аренды играл в павлодарском "Иртыше". 25-летний оборонец сборной Грузии является игроком ротации. Матч с "Барселоной" Двали провел на скамейке запасных, а в игре с "Динамо" вышел на замену в концовке встречи.



За "Иртыш" Двали провел 16 матчей, но голевыми действиями не отметился. Ближайшей ночью, в 02:00 по столичному времени, "Ференцварош" на своем стадионе примет туринский "Ювентус".

Фото: Goal.com (1), ФК "Краснодар" (2), ФК "Ференцварош" (3)

 

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Метки:
Футбол Лига чемпионов КПЛ-2020 Барселона Кайрат ФК Ювентус Динамо Киев Иртыш ФК Актобе ФК

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