Как все начиналось. Где сейчас футболисты первого чемпионского состава "Астаны"?

Димаш Тулегенов

"Кайрат" завоевал первое чемпионство КПЛ за 16 лет, тем самым прервав шестилетнюю гегемонию "Астаны". Сейчас футбольная общественность и болельщики заостряют особое внимание на регресс в столичном клубе, критикуя менеджмент и игроков. Корреспондент Vesti.kz решил вспомнить состав команды, взявшей первое "золото" в 2014 году и рассказать, чем те футболисты занимаются сегодня.







Рохер Каньяс (39 матчей во всех соревнованиях, четыре гола). Свободный агент



Рохер был настоящим мотором той "Астаны". В феврале 2014 года он только перешел в клуб, до этого два сезона выступая за карагандинский "Шахтер". К столичным Каньяс присоединился в статусе одного из лучших хавбеков чемпионата, свой высокий уровень он подтвердил и в еврокубковых встречах за карагандинцев, став ключевым игроком центра команды Виктора Кумыкова, добравшейся до групповой стадии Лиги Европы.

Колумбиец сходу стал лидером команды и отыграл в ней три года. В последние годы Рохер выступал за АПОЭЛ (Кипр), "Ордабасы", солигорский "Шахтер" (Беларусь) и "Иртыш". Уже больше года Каньяс находится в статусе свободного агента. Несколько месяцев назад сообщалось, что с Рохером подпишет контракт "Тараз", но в итоге подписание сорвалось по вине клуба.







Танат Нусербаев (36 матчей, десять голов). Свободный агент



О Танате рассказывать много не нужно, все и так все прекрасно знают. В начале 2011 года Нусербаев перешел в "Астану", отдал ей шесть лет карьеры и стал одним из лучших игроков и капитанов в истории клуба. За шесть лет в клубе Танат забил 54 гола и 25 раз ассистировал своим одноклубникам. После этого нападающий выступал за "Ордабасы", "Тобол" и "Окжетпес". В настоящее время без клуба.



Виктор Дмитренко (36 матчей, один гол). Играет за "Ордабасы", вызывается в сборную Казахстана



Для Дмитренко тот сезон стал последним в футболке "Астаны". В первой половине сезона он являлся абсолютно незаменимым игроком стартового состава. Перешел в клуб Виктор из краснодарской "Кубани" в 2012 году, а после окончания своего выступления в столице Казахстана Дмитренко играл за "Актобе", "Тобол" и "Шахтер". С начала текущего сезона защищает цвета "Ордабасы".







Фокси Кетевоама (35 матчей, 20 голов). Играет в первой лиге Турции



Еще один символ "Астаны", один из самых результативных игроков клуба и лучший бомбардир сезона-2014. Фокси перешел в стан сине-желтых в 2013 году, а до этого выступал в чемпионате Венгрии. За три года в составе клуба Кетевоама отметился невероятной статистикой - 34 гола и 51 ассист.

По количеству голевых передах экс-игрок сборной ЦАР является лидером шестикратных чемпионов Казахстана. В 2016 году Фокси сменил клубную прописку, перейдя в турецкий "Газиантеп". Спустя полгода он перебрался в "Балыкесирспор", за который пылит уже больше четырех лет. В текущем сезоне первой лиги Турции на счету Кетевоамы восемь матчей и один гол.







Марин Аничич (33 матча). Игрок "Коньяспора" из суперлиги Турции



Аничич - один из самых надежных защитников, игравших в премьер-лиге. Для него сезон-2014 стал дебютным за "Астану", в которую он перешел из боснийского "Зриньски". Отыграв за клуб пять с половиной лет, Аничич покинул "Астану" в августе прошлого года, перебравшись в "Коньяспор" из высшего дивизиона чемпионата Турции. В новой команде босниец закрепился, стабильно играл в основе, но в сентябре выбыл из строя из-за травмы.







Дмитрий Шомко (33 матча, четыре гола). Все еще в клубе, вице-капитан



Шомко уже 30 лет, но за все эти годы он никуда не ушел, ведя за собой весь коллектив. Дмитрий был важнейшим игроком состава в каждом успешном сезоне столичной команды, а его голы в ворота ХИКа и "Манчестер Юнайтед" будут помнить еще много лет.







Бауржан Джолчиев (33 матча, девять голов). Карьера футболиста для него в прошлом



Это был дебютный сезон Джолчиева после перехода из "Тобола". Индивидуальное мастерство высокого уровня, умение брать игру на себя и в одиночку создавать голевые моменты. Именно таким был Бауржан еще 5-6 лет назад. Но после окончания сезона 2015 Джолчиев решил, что пора повысить планку и попробовать себя в более сильном клубе, однако варианта, который бы устроил Бауржана - не нашлось. Сначала Джолчиев остался без клуба на полгода, затем еще, еще и еще. В итоге, сейчас карьера некогда перспективного вингера фактически завершена.



Атанас Курдов (32 матча, семь голов). Играет в третьем дивизионе чемпионата Болгарии



Сейчас болгарскому форварду, который в свое время числился во второй команде леверкузенского "Байера", 32 года. В "Астане" он оказался после перехода из болгарской "Славии" в феврале 2014 года. Проведя свой единственный сезон в чемпионате Казахстана, Курдов стал пятым бомбардиром команды. После года в Казахстане Атанас выступал исключительно на родине. В сентябре этого года он подписал контракт с клубом третьего дивизиона "Ботев Ихтиман".



Дамир Кояшевич (27 матчей, шесть голов). Играет за черногорскую "Сутьеску"



Кояшевич провел парочку сезонов за столичный клуб, показывая вполне достойную игру. Лидером Дамир не был, но все равно был важным игроком стартовой обоймы. Сезон-2014 стал последним полноценным для Кояшевича в составе "Астаны". После этого Дамир играл в Узбекистане, Черногории, Македонии и Сербии, а в 2018 году он защищал цвета карагандинского "Шахтера". С июня прошлого года Кояшевич играет на родине за "Сутьеску".







Абзал Бейсебеков (26 матчей, два гола). Продолжает выступления за "Астану"



Первую половину того сезона Бейсебеков провел на правах аренды в польской "Короне". Вернувшись в "Астану" летом, Бейсебеков стал стабильным игроком основы, получая игровое время практически в каждом матче. По сей день универсал, игравший и на позиции форварда, и на обоих флангах в защите, и в центре поля, выступает за "Астану".



Игорь Пикалкин (25 матчей). Без клуба



Пикалкину сейчас 28 лет, однако уже в настоящее время экс-астанчанин сталкивается с проблемами в поисках новой команды. В составе "Астаны" Игорь провел сезоны 2014 и 2015, а после этого играл в "Шахтере" и "Таразе". С января этого года является свободным агентом.







Евгений Постников (24 матча). Играет в "Астане"



В марте 2014 года было объявлено о переходе защитника Постникова из солигорского "Шахтера" в "Астану". Первое время Евгения в столице Казахстана было непростым, урегулировать свое игровое время ему удалось лишь спустя несколько месяцев. Но это того стоило, ведь уже через год именно Постникову было суждено забить решающий гол на последних секундах матча финскому ХИКу, который позволил подопечным Станимира Стойлова пробиться в раунд плей-офф квалификации Лиги Чемпионов. Сейчас Евгению уже 34, но он продолжает выступления в команде.



Серикжан Мужиков (23 матча, один гол). Игрок "Тобола"



Воспитанник "Жетысу" присоединился к "Астане" как раз в начале 2014 года. В основном Серикжан был игроком ротации, тем не менее он провел 23 матча за сезон и сумел отличиться забитым мячом. С этого года Мужиков играет за "Тобол".







Георгий Жуков (23 матча). Футболист польской "Вислы Краков"



В том году Жуков играл за "Астану" на правах аренды из льежского "Стандарда" (Бельгия). Это был его первый опыт в КПЛ, который он мог занести себе в актив благодаря выигранному чемпионству. Сезон-2015 Жуков также отыграл за "Астану", после чего он выступал за нидерландскую "Роду", российский "Урал" и алматинский "Кайрат". С 2020 года выступает в высшем дивизионе чемпионата Польши за "Вислу" из города Краков.







Ненад Эрич (23 матча). Капитан "Астаны"



Текущий сезон уже десятый по счету для Ненада во вратарском свитере "Астаны". За это время Эрич влюбил в себя каждого болельщика сине-желтых и продолжает радовать их по сей день. Также Ненад является рекордсменом клуба по количеству проведенных матчей - 314.



Владимир Логиновский (21 матч). Играет за "Атырау" в первой лиге



Логиновский выступал за "Астану" вплоть до окончания сезона-2015. Большую часть времени в столице Владимир был сменщиком Эрича, но 21 проведенный матч в 2014 году он может занести себе в актив. После периода в "Астане" Логиновский защищал ворота "Тобола", "Тараза" и "Атырау", за который он играет и сейчас.







Кайрат Нурдаулетов (21 гол). Ассистент главного тренера сборной Казахстана



В столице Нурдаулетов отыграл четыре года, стал лидером команды и был важной персоной в раздевалке. В 2015 году Кайрат перешел в "Кайсар", а после этого играл за "Акжайык". После окончания сезона-2016 Нурдаулетов завершил карьеру. В настоящий момент он является ассистентом Михала Билека в сборной Казахстана.



Елдос Ахметов (20 матчей). Футболист "Кайсара"



Ахметов пришел в команду летом 2013 года, а покинул ее в начале 2016. Твердым игроком основы Елдосу стать так и не удалось, после чего защитник играл в "Иртыше" и "Кайрате". В текущем сезоне Ахметов выступает в составе "Кайсара".



Ги Стефан Эссаме (18 матчей). Завершил карьеру



В январе 2014 года камерунский полузащитник оказался в составе "Атырау". Играл за нефтяников Эссаме на достаточно высоком уровне, после чего его заприметили в "Астане". В июле столичные арендовали хавбека, который за полсезона отыграл в 18 играх. После этого Ги Стефан вернулся в "Атырау" и отыграл там еще два сезона, ставших для него последними в карьере. В настоящее время Эссаме проживает в США и играет в футбол на любительском уровне.







Патрик Твумаси (17 матчей, десять голов). Играет за "Ганновер" во второй бундеслиге



В июле 2014 года Твумаси перебрался в "Астану" на правах аренды из юрмальского "Спартака" (Латвия). За оставшееся количество матчей Патрик успел принять участие в 17 из них, наколотив десять голов. После этого Твумаси сохранили в команде на полноценной основе. За четыре года в клубе Патрик забил 67 голов, установив клубный рекорд, а также отметился 27 ассистами. После этого лидер команды был продан в испанский "Алавес". В 2019 году футболист сборной Ганы играл в Турции за "Газиантеп", а сейчас защищает цвета немецкого "Ганновера".



Бонус



Также отметим, что в сезоне-2014 свою лепту внесли:

- Марат Шахметов (14 матчей). Сейчас играет за "Каспий";

- Сисеру (13 матчей, шесть голов). Выступает в третьем дивизионе чемпионата Португалии;

- Сергей Остапенко (восемь матчей, один гол). Завершил карьеру в 2015 году в возрасте 29 лет. Сейчас занимается бизнесом;

- Ренан Брессан (семь матчей, один гол). Играет во второй лиге Бразилии;

- Виталий Ли (пять матчей). Играет в первой лиге за "Кыран";

- Исламбек Куат (три матча). Выступает в РПЛ за "Химки";

- Евгений Горячий (три матча). Выступает за столичный СДЮСШОР№8 в первой лиге.



Тренеры







Станимир Стойлов в настоящее время находится без работы. Недавно в СМИ появилась информация о том, что болгарский специалист может возглавить один из клубов в Турции.



Григорий Бабаян, начинавший тот сезон в роли главного тренера, стал ассистентом Станимира в июне месяце, после прихода болгарского наставника. На сегодняшний день Бабаян возглавляет "Тобол".



Фото: ФК "Астана"©