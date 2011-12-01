"Ливерпуль", "Спартак", "Кайрат". Самые долгожданные чемпионства XXI века

Димаш Тулегенов

"Кайрат" досрочно стал чемпионом премьер-лиги, завоевав первый трофей внутреннего первенства за последние 16 лет. Корреспондент Vesti.kz углубился в историю и нашел похожие примеры столь долгожданных триумфов в топ-30 европейских лиг.



Для начала отметим, что команды, о которых мы расскажем, должны подходить по следующим критериям:



- становились чемпионами страны минимум дважды в своей истории;

- как минимум один раз завоевали чемпионство в XXI столетии (начиная с сезона-2000/01);

- чемпионаты России, Украины, Сербии, Чехии и Казахстана берут отсчет только с момента своего официального основания (без учета чемпионатов СССР, Сербии и Черногории, а также Чехословакии).







Начнем мы с Франции. В сезоне-2010/11 "золото" досталось тем, от кого этого никто не ожидал - скромному "Лиллю". Местный специалист Руди Гарсия построил взрывную команду с Эденом Азаром, Йоаном Кабаем и Жервиньо в главных ролях. Эти ребята принесли команде чемпионство, которое стало первым за 57 лет!



Также в Лиге-1 долгие простои между чемпионствами возникали у ПСЖ (19 лет), "Марселя" (18) и "Монако" (17). В 2013 году парижане выиграли чемпионат, который стал для них первым с 1994 года. "Марсель" был на вершине в 2010-м, а до этого не мог покорить первенство с 1992 года. Монегаски завоевали первое место в 2017-м, выдав впечатляющий сезон как во внутреннем чемпионате, так и в Лиге чемпионов. В последний раз до этого "Монако" становился чемпионом по итогам кампании-1999/2000.



Англия. Мало кто знает, что до чемпионства "Челси" с Жозе Моуринью в 2005 году, "синим" не удавалось выиграть лигу с далекого 1955-го. Полвека ожиданий остались позади, долгожданный триумф праздновало уже второе, а то и третье поколение фанатов, заставших первенство в середине прошлого столетия.



Гол Серхио Агуэро в последнем туре АПЛ-2011/12 принес "Манчестер Сити" первое чемпионство за 44 года, а ливерпульская машина Юргена Клоппа в минувшем сезоне дала мерсисайдским болельщикам ощутить атмосферу недосягаемости впервые за 30 лет.







Как ни в одной другой стране хорошо понимают друг друга чемпионы последних лет из Швеции. "Эльфсборг" стал первым в 2006 году (45 лет ожидания), "Юрдорген" - в 2002-м (36 лет), "Норчеппинг" - в 2015-м (26 лет), а "Мальмё" в 2004-м прервал неудачную серию с 1988 года (16 лет).



АЕЛ из Лимасола - последняя команда, прерывавшая тотальное доминирование АПОЭЛа в чемпионате Кипра. Случилось это в 2012 году, для АЕЛа эта победа стала шестой в клубной истории и первой за 44 года.



В чемпионате Норвегии в этом столетии было уже несколько памятных и долгожданных побед. "Бранн" прервал ожидание в 44 года, "Стрёмсгодсет" - в 43, а "Волеренга" завоевала титул чемпионов впервые за 21 год.



За последние пять сезонов в Израиле трижды побеждал "Хапоэль" из Беэр-Шевы. Но такая стабильность была далеко не всегда. С 1976 по 2016 год, долгие 40 лет, фанаты клуба не знали побед во внутреннем первенстве.



Польский клуб "Шлёнск" становился чемпионом страны дважды - сначала в 1977, а потом в 2012 году. 35 лет ожидания, теперь болельщики верят, что следующего триумфа не придется ждать так долго.



В чемпионате Греции долгожданные камбеки из прошлого в последнее время случаются частенько. В 2018 году чемпионат выиграл АЕК (впервые за 24 года), а следующий сезон остался за ПАОКом (34 года без трофеев).



"Янг Бойз", "Цюрих" и "Базель" также могут понять чувства "Кайрата". У первых в 2018 году прервалась черная полоса из 32 сезонов, у вторых осталась позади серия из 28 лет, а "Базель", завоевав титул в 2002-м, сделал это впервые с 1980 года.







В сезоне-2001/02 добился чуда испанский тренер Рафаэль Бенитес, вернувший "Валенсии" былую славу. Чемпионство "летучих мышей" стало первым за 31 год. Похожим успехом в рамках Ла Лиги может похвастаться аргентинец Диего Симеоне, который привел столичный "Атлетико" к чемпионству впервые за 18 лет (2014 год).



Знакома тоска по чемпионскому кубку клубам из Венгрии, Нидерландов и Бельгии. Венгерские "Дьёр" и "Гонвед" ждали 30 и 24 года соответственно, хорошо знакомый казахстанским фанатам "АЗ" не выигрывал чемпионат 28 лет, а другой представитель Эредивизи "Фейеноорд" - 18 лет. Льежский "Стандард" из Бельгии завоевал первое место в 2008-м, это случилось впервые с 1983 года (25 лет).



Азербайджанский клуб "Карабах" выиграл чемпионат уже в седьмой раз подряд, до этого вровень с ним шла "Астана", начавшая свое победное шествие в тот же период. Но до сезона-2013/14 команда из Агдама не выигрывала первенство на протяжении 21 года.



Итальянские топы в лице "Ромы" и "Интера" тоже переживали не лучшие времена. У римлян был застой с 1983 по 2001 год (18 лет), а миланцы не знали побед в чемпионате с 1989 по 2006 год (17 лет).







Московский "Спартак" стал чемпионом премьер-лиги России в 2017 году. Массимо Каррера привел "красно-белых" к долгожданной радости, для многочисленной армии фанатов клуба этот триумф стал самым запоминающимся как раз из-за столь длительного ожидания, которое тянулось 16 лет.



По сценарию "Спартака" дождались праздника на своей улице и фанаты "Кайрата", правда, с разницей в три года. Последнее чемпионство алматинцы праздновали в 2004 году, спустя 16 лет "золото" вновь возвращается к "желто-черным".



Фото: L'Equipe, ФК "Челси", ФК "Валенсия", ФК "Спартак Москва".