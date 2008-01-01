Команда Vesti.kz приняла участие в турнире по футболу среди сотрудников СМИ

Сборная Effective Media Liaison, в состав которой входят коллективы сайтов Massaget.kz, Tengrinews.kz и Vesti.kz, приняла участие в турнире по футболу среди средств массовой информации, посвященном памяти известного писателя и этнографа Зейноллы Саника, сообщает корреспондент Vesti.kz
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В соревнованиях приняли участие восемь команд, разбитых на две группы. По ходу турнира сборная EML одержала одну победу и дважды уступила. При этом в решающей игре за выход в полуфинал получил травму голкипер команды Бакытжан Нурпеисов. В итоге сборная осталась за пределами тройки лидеров, но вратарь коллектива был признан лучшим.
Между тем, победу в турнире одержала команда "Халык Арна". Они получили 300 000 тенге от организаторов. Второе место в активе сборной акынов, тройку призеров замкнула команда "Жетысу".
Отметим, что Зейнолла Саник родился в Китае, но в 1989 переехал в Казахстан. Он написал несколько десятков научных произведений о фольклоре этнических казахов из Китая. Он скончался в 2013 году в возрасте 78 лет.
Фото предоставлено организаторами.