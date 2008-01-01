"Тобол" разгромил "Ордабасы" в матче 16 тура КПЛ и снова включился в борьбу за медали

В первом тайме голов не было.

Фото: ФК "Тобол" ©
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Сегодня 15:52
Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 16
Ордабасы - Тобол 0:3

Голы: Валиуллин, 48 (0:1); Дмитренко, 57 (0:2); Себай, 64 (0:3)

Турнирная таблица
Костанайский "Тобол" в матче 16-го тура КПЛ обыграл шымкентский "Ордабасы" со счетом 3:0 и продолжил борьбу за медали чемпионата Казахстана, передает корреспондент Vesti.kz.

В первом тайме шла равная борьба, но несмотря на несколько хороших моментов с той и другой стороны, на перерыв команды ушли без голов. 

А уже в начале второго тайма "Тобол" сумел открыть счет. Сенин Себаи получил проникающий пас в штрафной площади и выкатил мяч под удар Руслану Валиуллину, который не без помощи рикошета забил гол. 

Спустя девять минут "Тобол" удвоил свое преимущество. Серикжан Мужиков подхватил мяч на подступах к штрафной площади и попытался прострелить на Сенина Себая. Передачу смог прервать защитник "Ордабасы" Виктор Дмитренко, но после его касания мяч полетел в ворота - автогол.

Третий гол в ворота шымкентцем провел Сенин Себаи, который прибавил к ассисту взятие ворот. Благодаря этой победе "Тобол" набрал 26 очков и сократил отставание до идущего третьим "Ордабасы" до одного очка. При этом, костанайцы сыграли на один матч меньше.

 Добавим, что также сегодня, 30 октября пройдут еще два матча 16-го тура КПЛ. "Астана" в 17:00 сыграет против "Кайрата", а в 19:00 "Кайсар" встретится с "Каспием".

Метки:
КПЛ-2020 Тобол ФК Ордабасы ФК
Футбол
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Сегодня 15:52
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