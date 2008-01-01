"Кажется, он не умеет играть только в воротах". Зайнутдинова похвалили за матч ЛЕ против "Динамо"

Его ЦСКА поделил очки с чемпионами Хорватии.

Бахтиер Зайнутдинов. Фото: Rusfootball.info ©
Новости спорта Футбол
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Сегодня 12:19
Авторитетный российский сайт о футболу Rusfootball.info похвалил казахстанского полузащитника ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова за игру в матче группового этапа Лиги Европы против загребского "Динамо", передает корреспондент Vesti.kz.

Матч завершился вничью 0:0, а издание оценило игру каждого футболиста ЦСКА. Зайнутдинов получи одну из самых высоких оценок - три балла. 

"Номинальный хавбек Зайнутдинов отлично отработал матч на позиции крайнего защитника, наглухо закрыв левый фланг и отдав два точных дальних паса из двух попыток. Кажется, этот парень не умеет играть только в воротах. Впрочем, стоит проверить", - написало издание.

Добавим, что ранее другой российский футбольный ресурс, наоборот поставил Зайнутдинову низкую оценку, отметив, что он не подключался к атакам и проигрывал единоборства. 
Метки:
ЦСКА Зайнутдинов Бахтиер Лига Европы Сборная РК по футболу
Футбол
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Сегодня 12:19
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