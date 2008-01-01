"Проиграл всю борьбу". Российский портал оценил игру Зайнутдинова в матче Лиги Европы

Московский ЦСКА сыграл вничью второй матч подряд.

Бахтиер Занутдинов. Фото: Чемпионат.com ©
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Сегодня 11:40
Российский футбольный портал Euro-football.ru по итогам матча Лиги Европы между ЦСКА и загребским "Динамо" поставил довольно низкую оценку казахстанскому футболисту Бахтиеру Зайнутдинову, передает корреспондент Vesti.kz.

Зайнутдинов получил оценку 5,5, при максимальной в десять баллов. 

"Ну и опять довольно скромный фланг обороны. Зайнутдинов дал Майеру свободу для обостряющей передачи, проиграл почти всю борьбу на фланге (пять эпизодов из семи) и никак не помогал атаке, хотя возможность была", - объяснил свою оценку портал.

5,5 - самая низкая оценка игроков ЦСКА в прошедшем матче. Столько же, помимо Зайнутдинова, получили Марио Фернандес, Иван Обляков и Чидера Эджуке. Самый высокий балл заслужил хорватский нападающий ЦСКА Никола Влашич - 8,5.

Добавим, что матч между ЦСКА и загребским "Динамо" завершился со счетом 0:0.
Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Лига Европы Сборная РК по футболу
Футбол
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Сегодня 11:40
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