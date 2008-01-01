Ирландский клуб установил уникальное достижение в матче Лиги Европы

Такого в истории турнира еще не было.

Фото: Isport.ua ©
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Сегодня 10:32
Лига Европы УЕФА
Групповой этап
Арсенал - Дандолк 3:0

Турнирная таблица
Лондонский "Арсенал" со счетом 3:0 обыграл в матче группового этапа Лиги Европы ирландский "Дандолк". При этом ирландцы установили уникальное достижение - за весь матч они ни разу не сфолили, сообщает "Чемпионат".

Счет был открыт в конце первого тайма - на 42-й минуте автором забитого мяча стал Эдвард Нкетиа. Через пару минут преимущество английского клуба увеличил Джозеф Уиллок. В начале второго тайма счет до крупного довел Николя Пепе с передачи Уиллока.

"Дандолк" стал первым клубом в истории турнира, ни разу не нарушившим правила в течение матча. При этом футболисты "Арсенала" сфолили 20 раз, а главный арбитр встречи Филип Глова не показал ни одной желтой карточки.

"Арсенал", набрав шесть очков, занимает первое место в турнирной таблице группы В. "Дандолк" (0) - на последнем, четвертом месте. В следующем туре "Арсенал" дома сыграет с "Мольде", "Дандолк" в гостях встретится с "Рапидом". Матчи состоятся 5 ноября.
Метки:
Лига Европы Арсенал
Футбол
0
Сегодня 10:32
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