Ирландский клуб установил уникальное достижение в матче Лиги Европы

Лондонский "Арсенал
" со счетом 3:0 обыграл в матче группового этапа Лиги Европы
ирландский "Дандолк". При этом ирландцы установили уникальное достижение - за весь матч они ни разу не сфолили, сообщает "Чемпионат
".
Счет был открыт в конце первого тайма - на 42-й минуте автором забитого мяча стал Эдвард Нкетиа. Через пару минут преимущество английского клуба увеличил Джозеф Уиллок. В начале второго тайма счет до крупного довел Николя Пепе с передачи Уиллока.
"Дандолк" стал первым клубом в истории турнира, ни разу не нарушившим правила в течение матча. При этом футболисты "Арсенала" сфолили 20 раз, а главный арбитр встречи Филип Глова не показал ни одной желтой карточки.
"Арсенал", набрав шесть очков, занимает первое место в турнирной таблице группы В. "Дандолк" (0) - на последнем, четвертом месте. В следующем туре "Арсенал" дома сыграет с "Мольде", "Дандолк" в гостях встретится с "Рапидом". Матчи состоятся 5 ноября.
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