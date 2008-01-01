Воспитанник "Барселоны" забил безумный гол ПСВ и установил рекорд Лиги Европы

Сейчас он выступает за клуб с Кипра.

Хорди Гомес (в центре). Фото: Sports.ru ©
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Групповой этап
Омония - ПСВ Эйндховен 1:2

Турнирная таблица
Испанский полузащитник и капитан кипрской "Омонии" Жорди Гомес установил рекорд Лиги Европы в матче второго тура группового этапа против голландского ПСВ. Он забил гол с 56 метров и стал автором самого дальнего мяча, забитого на турнире, сообщает "Чемпионат".

Эпизод случился на 29-й минуте матча. Игроки ПСВ нарушили правила в районе центрального круга, после чего Гомес, недолго думая, нанес удар по воротам и забил. Так был открыт счет в матче. Правда, набрать очки этот мяч не помог. Еще до перерыва Доньелл Мален счет сравнял, и он же принес ПСВ победу на 92-й минуте матча.



Жорди Гомес является воспитанником каталонской "Барселоны". Известным он стал после того, как перебрался в Англию, где выступал большую часть своей карьеры за "Уиган", "Суонси", "Блэкберн" и "Сандерленд". 
Метки:
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Футбол
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Сегодня 07:59
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