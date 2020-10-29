ЦСКА Зайнутдинова потерял очки во втором матче Лиги Европы подряд

Московский ЦСКА
, за который выступает футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов
, сыграл вничью с загребским "Динамо" во втором туре группового этапа Лиги Европы
, сообщает "Р-Спорт
".
Встреча группы K, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 0:0. Для ЦСКА это вторая ничья в двух матчах на групповом этапе. "Армейцы" владели преимуществом, нанесли 25 ударов по воротам и были ближе к победе, чем хорватская команда. Но реализовать свои моменты подопечные Виктора Гончаренко не смогли. Бахтиер Зайнутдинов отыграл весь матч.
В другом матче этой группы австрийский "Вольфсберг" сенсационно разгромил на выезде голландский "Фейенорд" и возглавил группу.
После двух туров ЦСКА и "Динамо" набрали по два очка. У "Вольфсберга" - четыре, "Фейеноорд" набрал один балл. В следующем матче 5 ноября "армейцы" сыграют на выезде с "Фейеноордом" из Нидерландов, а хорватский клуб примет австрийский "Вольфсберг".