"Актобе" выиграл матч первой лиги после возвращения в КПЛ, "Атырау" сыграл вничью

Они досрочно выиграли свои конференции.

Фото: ФК "Актобе" ©
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Первая Лига Казахстана по футболу
Тур 13
Актобе - Арысь 1:0

Турнирная таблица
Гол сербского легионера Бобана Джорджевича принес "Актобе" победу нал "Арысью" в матче первой лиги Казахстана, передает корреспондент Vesti.kz.

Джорджевич отличился на 37-й минуте, больше голов в матче не было. "Актобе" набрал 29 очков в 11 матчах и по-прежнему не знает горечи поражения. В прошлом туре команда досрочно оформила выход в КПЛ.

Еще один возвращенец КПЛ "Атырау" сыграл вничью с СДЮСШОР № 8 - 1:1. У западноказахстанцев 27 очков и первое место в своей конференции.

Напомним, что в прошлом сезоне "Актобе" и "Атырау" покинули КПЛ, но в этом сезоне также синхронно вернулись в элиту сильнейших.
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