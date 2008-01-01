"Актобе" выиграл матч первой лиги после возвращения в КПЛ, "Атырау" сыграл вничью

Гол сербского легионера Бобана Джорджевича принес "Актобе
" победу нал "Арысью" в матче первой лиги Казахстана,
передает корреспондент Vesti.kz
.
Джорджевич отличился на 37-й минуте, больше голов в матче не было. "Актобе" набрал 29 очков в 11 матчах и по-прежнему не знает горечи поражения. В прошлом туре команда досрочно оформила выход в КПЛ.
Еще один возвращенец КПЛ "Атырау
" сыграл вничью с СДЮСШОР № 8 - 1:1. У западноказахстанцев 27 очков и первое место в своей конференции.
Напомним, что в прошлом сезоне "Актобе" и "Атырау" покинули КПЛ, но в этом сезоне также синхронно вернулись
в элиту сильнейших.