Английский вратарь нанял телохранителей из-за угроз фанатов

Он сломал защитника "Ливерпуля".

Фото: Football24.ua ©
Новости спорта Футбол
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Сегодня 09:26
Голкипер "Эвертона" Джордан Пикфорд нанял телохранителей после того, как получал смертельные угрозы из-за травмы, которую он нанес защитнику "Ливерпуля" Вирджилу ван Дейку в матче чемпионата Англии, сообщает "Чемпионат".

По данным источника, после того, как он получил смертельный угрозы в интернете, Пикфорд принял решение телохранителей, чтобы защитить себя и свою семью.

Во время мерсисайдского дерби полузащитник "Ливерпуля" Фабиньо сделал заброс на дальний угол вратарской площади, куда забегал ван Дейк. Пикфорд прыгнул в оппонента и нанёс тому тяжелую травму колена, однако избежал наказания и пенальти в связи с тем, что судьи усмотрели у голландца офсайд.

Ван Дейк пытался вернуться на поле, но на 11-й минуте был заменен, вместо него вышел Джо Гомес. Сообщалось, что ван Дейк может пропустить остаток сезона. Футболист мерсисайдцев получил разрыв передней крестообразной связки.
Метки:
Ливерпуль
Футбол
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Сегодня 09:26
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