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Президент "Барселоны" отправлен в отставку

Вместе с ним ушел и весь совет директоров.

Президент "Барселоны" отправлен в отставку
Жозеп Мария Бартомеу (в центре). Фото: Eurosport.com ©
Новости спорта Футбол
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Президент испанского футбольного клуба "Барселона" Хосеп Мария Бартомеу и члены совета директоров клуба ушли в отставку, сообщает "Р-Спорт".

Ранее об этом появилась информация в СМИ.

"Я хочу объявить о своей отставке и отставке всех остальных членов совета директоров. Это было продуманное, совместное, спокойное решение, одобренное всеми моими сотрудниками", - сказал Бартомеу на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что члены клуба собрали более 20 тысяч подписей за вынесение вотума недоверия Бартомеу, из них действительными признаны более 18 тысяч. Позже испанские СМИ утверждали, что группа руководителей "Барселоны" оказывает на Бартомеу давление, чтобы он как можно скорее ушел в отставку и не нанес больший ущерб имиджу правлению клуба. В воскресенье "Барселона" направила письмо в женералитет Каталонии с просьбой отменить референдум об импичменте, назначенный на 1-2 ноября, в связи с введением чрезвычайного положения в стране в качестве меры противодействия распространению коронавируса. Однако женералитет Каталонии оставил в силе решение по дате проведения голосования.

Бартомеу занимал пост президента "Барселоны" с 2014 года. Отметим, что в прошлом сезоне каталонский клуб не смог завоевать ни одного титула. 

 

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Метки:
Барселона

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