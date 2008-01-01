В России поставили точку в спорном эпизоде с пенальти на Зайнутдинове

Эпизод случился в 12-м туре российской премьер-лиги.

Фото: ФК ЦСКА ©
Новости спорта Футбол
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Сегодня 07:46
В России продолжаются споры по поводу пенальти в матче РПЛ между ЦСКА и тульским "Арсеналом", который заработал казахстанский футболист Бахтиер Зайнутдинов, сообщает Vesti.kz.

Болельщики и специалисты продолжают высказывать мнения, что пенальти на игроке "армейцев" не было. Свой взгляд высказал и известный российский комментатор Роман Нагучев. Он написал в твиттере, что в вопросе поставлена "железная" точка и опубликовал фото с правилами, где подчеркнул пункт о физическом контакте в штрафной площади по неосторожности. 

 

Отметим, что пенальти заработанный Зайнутдиновым позволил "армейцам" открыть счет в матче, который завершился разгромной победой ЦСКА со счетом 5:1.


Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Премьер-лига России Сборная РК по футболу
Футбол
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Сегодня 07:46
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