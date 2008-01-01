В России поставили точку в спорном эпизоде с пенальти на Зайнутдинове

В России продолжаются споры по поводу пенальти в матче РПЛ
между ЦСКА
и тульским "Арсеналом", который заработал казахстанский футболист Бахтиер Зайнутдинов
, сообщает Vesti.kz
.
Болельщики и специалисты продолжают высказывать мнения, что пенальти на игроке "армейцев" не было. Свой взгляд высказал и известный российский комментатор Роман Нагучев
. Он написал в твиттере, что в вопросе поставлена "железная" точка и опубликовал фото с правилами, где подчеркнул пункт о физическом контакте в штрафной площади по неосторожности.
Отметим, что пенальти заработанный Зайнутдиновым позволил "армейцам" открыть счет в матче, который завершился
разгромной победой ЦСКА со счетом 5:1.