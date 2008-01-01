"Реал" снова потерял очки в Лиге чемпионов, "Ливерпуль" и "Бавария" победили

Стартовали игры второго тура главного клубного турнира Европы.

Фото: РИА-Новости ©
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Лига Чемпионов УЕФА
Групповой этап
Боруссия М - Реал М

Турнирная таблица
В Европе прошли первые матчи второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Мадридский "Реал" сыграл на выезде вничью против менхенгладбахской "Боруссии", уступая к 86-й минуте со счетом 0:2, передает корреспондент Vesti.kz.

На 33-й минуте Маркус Тюрам с передачи Аласана Плеа открыл счет. На 58-й минуте снова сработала французская связка и Тюрам оформил дубль. Героем встречи стал полузащитник "Реала" Каземиро. На 87-й минуте он отдал голевой пас на Карима Бензема, а на третьей добавленной минуте отличился сам. В итоге - 2:2. В первом туре подопечные Зидана сенсационно проиграли донецкому "Шахтеру", поэтому "королевский" клуб с одним набранным баллом занимает последнее место в группе. Лидирует в группе украинский клуб, сыгравший вничью с "Интером" (0:0).

В других матчах действующий победитель турнира "Бавария" со счетом 2:1 обыграла московский "Локомотив", "Ливерпуль" победил датский "Мидтъюллан" (2:0), "Атлетико" оказался сильнее австрийского "Зальцбурга" (3:2), "Манчестер Сити" разгромил "Марсель" (3:0). "Порту" забил два гола "Олимпиакосу" (2:0), а "Аталанта" и "Аякс" разошлись миром (2:2). 
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