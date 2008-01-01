Назван самый результативный игрок в истории ФК "Астана"

Он обошел Твумаси и Кетевоаму.

Марина Томасов. Фото: ФК "Астана" ©
Новости спорта Футбол
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Сегодня 19:46
Хорватский полузащитник Марин Томасов после матча 15-го тура против "Окжетпеса" стал самым результативным футболистом в истории "Астаны", передает корреспондент Vesti.kz.

В прошедшем матче против "Окжетпеса", который столичный клуб выиграл со счетом 5:1, Томасов поучаствовал в трех голах (гол плюс два ассиста). Как сообщает официальный сайт клуба теперь у хорвата 51 гол и 47 голевых передач в 122 матчах за столичную команду.

Томасов опередил Патрика Твумаси (69+27) и Фокси Кетевоаму (34+51). "Астана" после 15 туров КПЛ занимает второе место в турнирной таблице, набрав 27 очков. Лидирующий "Кайрат" набрал 38 очков.
Метки:
Астана ФК
Футбол
2
Сегодня 19:46
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