Назван самый результативный игрок в истории ФК "Астана"

Хорватский полузащитник Марин Томасов
после матча 15-го тура против "Окжетпеса" стал самым результативным футболистом в истории "Астаны
", передает корреспондент Vesti.kz
.
В прошедшем матче против "Окжетпеса", который столичный клуб выиграл
со счетом 5:1, Томасов поучаствовал в трех голах (гол плюс два ассиста). Как сообщает официальный сайт
клуба теперь у хорвата 51 гол и 47 голевых передач в 122 матчах за столичную команду.
Томасов опередил Патрика Твумаси (69+27) и Фокси Кетевоаму (34+51). "Астана" после 15 туров КПЛ занимает второе место в турнирной таблице, набрав 27 очков. Лидирующий "Кайрат" набрал 38 очков.