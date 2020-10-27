В клубе серии А зафиксирована вспышка коронавируса

Команда выступает в Лиге чемпионов.

Фото: РИА Новости ©
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Сегодня 19:14
До восьми футболистов римского "Лацио", среди которых форвард Чиро Иммобиле и полузащитник Луис Альберто, могли заразиться коронавирусом накануне матча Лиги чемпионов с бельгийским "Брюгге", сообщает "Р-Спорт".

Матчи между командами должен пройти 28 ноября.  Как отмечает источник, Иммобиле, Альберто, а также Андреас Перейра, Лукас Лейва, Мануэль Ладзари, Данило Катальди, Луис Фелипе и голкипер Томас Стракоша отсутствовали во вторник на тренировке команды, и, возможно, это связано с заражением коронавирусом, так как все эти игроки, кроме Стракоши, были в заявке команды и выходили на поле в матче пятого тура серии А против "Болоньи" (2:1) 24 октября.

Официального подтверждения возможной вспышки коронавируса пока нет.
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Футбол
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Сегодня 19:14
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