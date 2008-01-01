Чемпион Казахстана в составе "Астаны" перешел в европейский клуб

Бывший полузащитник "Астаны
" и футболист сборной Азербайджана Ричард Алмейда
стал игроком "Зири", сообщает корреспондент Vesti.kz
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Официальный сайт
азерайджанского клуба представил 31-летнего опорника в качестве новичка команды. Контракт с бразильцем подписан на срок до конца текущего сезона.
Последним клубом Алмейды был "Банияс" из высшей лиги ОАЭ, где последнюю игру футболист провел в марте.
Добавим, что с 2018 по 2019 года Алмейда играл за "Астану", с которой стал чемпионом Казахстана и сыграл в еврокубках.