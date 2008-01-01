Чемпион Казахстана в составе "Астаны" перешел в европейский клуб

Последние полгода он играл в чемпионате ОАЭ.

Ричард Алмейда. Фото: Azerisport.com ©
Новости спорта Футбол
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Сегодня 18:26
Бывший полузащитник "Астаны" и футболист сборной Азербайджана Ричард Алмейда стал игроком "Зири", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Официальный сайт азерайджанского клуба представил 31-летнего опорника в качестве новичка команды. Контракт с бразильцем подписан на срок до конца текущего сезона.

Последним клубом Алмейды был "Банияс" из высшей лиги ОАЭ, где последнюю игру футболист провел в марте.

Добавим, что с 2018 по 2019 года Алмейда играл за "Астану", с которой стал чемпионом Казахстана и сыграл в еврокубках. 
Метки:
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Футбол
0
Сегодня 18:26
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