Нападающий "Астаны" посвятил голы "Окжетпесу" своим соотечественникам

Столичный клуб продолжает борьбу за титул.

Тигран Барсегян. Фото: ФК "Астана" ©
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Сегодня 16:12
Нападающий сборной Армении и "Астаны" Тигран Барсегян рассказал, кому был посвящен его жест после забитого гола в матче 15-го тура КПЛ против "Окжетпеса", передает корреспондент Vesti.kz.

Барсегян оформил дубль, а "Астана" разгромила соперника со счетом 5:1.

"Рад сегодня отличиться забитыми голами, еще больше рад, что они помогли команде одержать очень важную победу! Но расслабляться нельзя, сейчас нам нужно немного порадоваться и забыть этот матч, готовиться к следующим играм, - сказал Барсегян. - Как вы знаете, сейчас у меня на родине в Армении идут военные действия. Я хотел этим жестом посвятить голы всем своим соотечественникам, которые сейчас находятся в нелегкой ситуации на Родине! Я надеюсь, что скоро все в моей стране наладится и люди смогут снова жить спокойно!".

Нападающий также поделился своими ожиданиями от предстоящей встречи 16-го тура против лидера чемпионата "Кайрата".

"Сейчас после победы, можно говорить все что угодно. Но мы должны к каждому матчу подходить сконцентрированными и лишь с одной задачей - выиграть" - сказал Барсегян в интервью официальному сайту "Астаны".
Метки:
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Футбол
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Сегодня 16:12
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