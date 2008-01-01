"Шахтер" не смог забить в третьем матче подряд и поделил очки с новичком КПЛ

Карагандинский "Шахтер" сыграл вничью 0:0 с петропавловским "Кызыл-Жар СК" в матче 15-го тура КПЛ, передает корреспондент Vesti.kz.



В первом тайме обе команды осторожничали - в первую очередь, очки были нужны петропавловцам, которые ведут борьбу за выживание. Опасных моментов было не так много и первый тайм завершился вничью - 0:0



Во второй половине встречи сценарий игры не изменился. Оба наставника попытались переломить ход матча заменами, но счет так и не был открыт до финального свистка.



После данного результата "Шахтер" набрал 17 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. У "Кызыл-Жара" 12 очков и пока спасительная девятая строчка в чемпионате.



26 октября состоялись четыре игры. "Жетысу" со счетом 3:1 вырвал победу у "Кайсара", "Кайрат" разгромил "Тобол" - 4:0, а "Ордабасы" одержал волевую победу над "Каспием" - 2:1. Еще в одном матче "Астана" не оставила шансов "Окжетпесу" - 5:1.