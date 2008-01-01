"Шахтер" не смог забить в третьем матче подряд и поделил очки с новичком КПЛ

Петропавловский клуб продолжает бороться за сохранение места в элите.

Фото: ФК "Шахтер" ©
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Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 15
Шахтер - Кызыл-Жар СК 0:0

Турнирная таблица

Карагандинский "Шахтер" сыграл вничью 0:0 с петропавловским "Кызыл-Жар СК" в матче 15-го тура КПЛ, передает корреспондент Vesti.kz

В первом тайме обе команды осторожничали - в первую очередь, очки были нужны петропавловцам, которые ведут борьбу за выживание. Опасных моментов было не так много и первый тайм завершился вничью - 0:0

Во второй половине встречи сценарий игры не изменился. Оба наставника попытались переломить ход матча заменами, но счет так и не был открыт до финального свистка.

После данного результата "Шахтер" набрал 17 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. У "Кызыл-Жара" 12 очков и пока спасительная девятая строчка в чемпионате. 

26 октября состоялись четыре игры. "Жетысу" со счетом 3:1 вырвал победу у "Кайсара", "Кайрат" разгромил "Тобол" - 4:0, а "Ордабасы" одержал волевую победу над "Каспием" - 2:1. Еще в одном матче "Астана" не оставила шансов "Окжетпесу" - 5:1.

Метки:
КПЛ-2020 Шахтер ФК Кызыл-Жар СК
Футбол
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