ЦСКА разгромил "Арсенал" в матче РПЛ с шестью голами. Зайнутдинов заработал пенальти

Московский клуб вышел на второе место в чемпионате России.

Фото: ФК ЦСКА ©
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Вчера 23:52
Российская футбольная Премьер-Лига
Регулярный чемпионат
ЦСКА М - Арсенал Т 5:1

Турнирная таблица
Казахстанский футболист Бахтиер Зайнутдинов помог московскому ЦСКА обыграть тульский "Арсенал" в 12-м туре РПЛ, передает корреспондент Vesti.kz. Матч завершился со счетом 5:1.

В первом тайме "армейцы" владели инициативой, но соперник хорошо оборонялся. Под занавес первого тайма игравший на позиции защитника Зайнутдинов упал в штрафной площади "Арсенала". Спустя некоторое время главному арбитру дали подсказку, что против казахстанца, возможно, нарушили правила. После просмотра видеоповтора был назначен пенальти, который реализовал Федор Чалов. 

В начале второго тайма в течение восьми минут дубль оформил хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич. На 78-й минуте Лука Джорджевич отыграл один мяч, но в конце встречи "Арсенал" пропустил еще дважды. Сначала забил Арнор Сигурдссон, а точку поставил Иван Обляков. Зайнутдинов сыграл 79 минут, после чего был заменен на Сигурдссона. 

Благодаря этой победе ЦСКА набрал 25 очков и вышел на чистое второе место в РПЛ. Команда Виктора Гончаренко отстает от лидирующего "Спартака" на два очка. Третьим идет питерский "Зенит" (24 очка).
Метки:
ЦСКА Зайнутдинов Бахтиер Премьер-лига России Казахстанцы за границей Сборная РК по футболу
Футбол
0
Вчера 23:52
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