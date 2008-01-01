Украинского футболиста отстранили на два года за участие в договорных матчах

27-летний игрок не имеет права выступать в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.

Ярослав Богунов. Фото: ФК "Львов" ©
Новости спорта Футбол
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Вчера 23:19
Игрок украинского "Львова" Ярослав Богунов отстранен от футбола на два года, сообщает "Прессбол".

Причиной дисквалификации футболиста стало участие в договорном матче за белорусский клуб "Нафтан" в 2017 году. Отстранение 27-летнего игрока действует с 6 августа 2020 года по 5 августа 2022 года. Дисквалификация распространяется на все соревнования, проводимые под эгидой ФИФА или других ассоциаций.

Богунов выступает за "Львов" с 2019 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в четырех матчах украинской Премьер-лиги, однако не отметился результативными действиями. "Львов" набрал одно очко в шести матчах и занимает последнее, 14-е место в турнирной таблице чемпионата Украины сезона-2020/2021.
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Украина
Футбол
0
Вчера 23:19
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