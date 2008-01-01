"Астана" крупно обыграла "Окжетпес" и одержала вторую победу подряд в КПЛ при Тихонове

Действующий чемпион Казахстана по футболу "Астана
" в 15-м туре КПЛ
со счетом 5:1 разгромила кокшетауский "Окжетпес
", передает корреспондент Vesti.kz
. Благодаря этой победе столичный клуб вернул себе второе место в турнирной таблице.
Счет был открыт уже на 11-й минуте, когда после перехвата мяча Марин Томасов
выполнил длинный кросс на край штрафной площади, и подхвативший мяч Тигран Барсегян
здорово разобрался с тремя защитниками и ударил мимо вратаря.
На 29-й минуте Барсегян перехватил мяч и отдал пас на Томасова, чей плотный удар угодил в штангу. Но на отскоке первым оказался нападающий сборной Армении, который оформил дубль. А на 40-й минуте хорват добился своего - после выверенной передачи Дмитрия Шомко
Томасов добивал мяч в пустые ворота.
В начале второго тайма "Астана" забила четвертый гол - и вновь здорово сыграл Шомко, чей пас пас вывел на хорошую ударную позицию Алексея Щеткина
, который пробил мимо голкипера. "Синегорцы" через пять минут смогли ответить голом престижа - после заброса с аута Артем Дмитриев оказался первым на мяче и сразу нанес точный удар по воротам Эрича. Точку уже в конце матча поставил тот же Щеткин - 5:1.
Для нового главного тренера "Астаны" Андрея Тихонова
это вторая подряд победа в КПЛ. В прошлом туре он дебютировал на своем посту в матче против "Тобола" (1:0).
"Астана" набрала 27 очков после 14 матчей и вернулась на второе место в КПЛ. Столько же баллов и у шымкентского "Ордабасы", который сыграл на один матч больше. Лидирующему "Кайрату" (15 матчей) действующий чемпион уступает 11 очков. 30 октября команды сыграют второй матч друг против друга. В первом уверенную победу со счетом 3:0 одержали алматинцы.
Добавим, что 26 октября состоялись четыре игры 15-го тура КПЛ. "Жетысу
" со счетом 3:1 вырвал
победу у "Кайсара
", "Кайрат
" разгромил
"Тобол
" 4:0, а "Ордабасы
" одержал
волевую победу над "Каспием
" - 2:1.
Завершится тур 27 октября матчем "Кызылжара" против "Шахтера".