"Астана" крупно обыграла "Окжетпес" и одержала вторую победу подряд в КПЛ при Тихонове

В 15-м туре столичный клуб встречался с "Окжетпесом".

Фото: ФК "Астана" ©
Новости спорта Футбол
3
Сегодня 22:20
Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 15
Окжетпес - Астана 1:5

Голы: Барсегян, 11 (0:1); Барсегян, 29 (0:2); Томасов, 40 (0:3); Щеткин, 50 (0:4); Дмитриев, 56 (1:4); Щеткин, 86 (1:5)

Турнирная таблица
Действующий чемпион Казахстана по футболу "Астана" в 15-м туре КПЛ со счетом 5:1 разгромила кокшетауский "Окжетпес", передает корреспондент Vesti.kz. Благодаря этой победе столичный клуб вернул себе второе место в турнирной таблице.

Счет был открыт уже на 11-й минуте, когда после перехвата мяча Марин Томасов выполнил длинный кросс на край штрафной площади, и подхвативший мяч Тигран Барсегян здорово разобрался с тремя защитниками и ударил мимо вратаря. 

На 29-й минуте Барсегян перехватил мяч и отдал пас на Томасова, чей плотный удар угодил в штангу. Но на отскоке первым оказался нападающий сборной Армении, который оформил дубль. А на 40-й минуте хорват добился своего - после выверенной передачи Дмитрия Шомко Томасов добивал мяч в пустые ворота.

В начале второго тайма "Астана" забила четвертый гол - и вновь здорово сыграл Шомко, чей пас пас вывел на хорошую ударную позицию Алексея Щеткина, который пробил мимо голкипера. "Синегорцы" через пять минут смогли ответить голом престижа - после заброса с аута Артем Дмитриев оказался первым на мяче и сразу нанес точный удар по воротам Эрича. Точку уже в конце матча поставил тот же Щеткин - 5:1.

Для нового главного тренера "Астаны" Андрея Тихонова это вторая подряд победа в КПЛ. В прошлом туре он дебютировал на своем посту в матче против "Тобола" (1:0).

"Астана" набрала 27 очков после 14 матчей и вернулась на второе место в КПЛ. Столько же баллов и у шымкентского "Ордабасы", который сыграл на один матч больше. Лидирующему "Кайрату" (15 матчей) действующий чемпион уступает 11 очков. 30 октября команды сыграют второй матч друг против друга. В первом уверенную победу со счетом 3:0 одержали алматинцы.

Добавим, что 26 октября состоялись четыре игры 15-го тура КПЛ. "Жетысу" со счетом 3:1 вырвал победу у "Кайсара", "Кайрат" разгромил "Тобол" 4:0, а "Ордабасы" одержал волевую победу над "Каспием" - 2:1.

Завершится тур 27 октября матчем "Кызылжара" против "Шахтера".
Метки:
Астана ФК Окжетпес ФК КПЛ-2020 Тихонов Андрей
Футбол
3
Сегодня 22:20
© 2008 - 2020 ТОО «EML»