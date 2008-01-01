В КПЛ вновь сменился лидер бомбардирской гонки

За звание лучшего снайпера борьбу ведут игрок "Кайрата" и "Ордабасы".

Жоао Пауло. Фото: ФК "Ордабасы" ©
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Сегодня 19:42
Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 15
Каспий - Ордабасы 1:2

Голы: Сахалбаев, 23 (1:0); Пауло - Да Силва, 50 (1:1); Пауло - Да Силва, 61 (1:2)

Турнирная таблица
Бразильский нападающий "Ордабасы" Жоао Пауло благодаря дублю в ворота "Каспия" в 15-м туре КПЛ вновь стал лидером бомбардирской гонки, передает корреспондент Vesti.kz.

Теперь на счету бразильца 10 голов - он на один мяч опережает нападающего алматинского "Кайрата" Абата Аймбетова. Последний  также отличился в 15-м туре, забив в ворота "Тобола".

Третье место в списке лучших снайперов турнира занимает Элгуджа Лобжанидзе из "Кайсара" (7 голов), рядом идут Вагнер Лав из "Кайрата" и Рунар Сигурьонссон из "Астаны" (по 6 голов). 
Метки:
Ордабасы ФК КПЛ-2020 Каспий Кайрат ФК
Футбол
1
Сегодня 19:42
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