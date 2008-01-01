В КПЛ вновь сменился лидер бомбардирской гонки

Бразильский нападающий "Ордабасы
" Жоао Пауло
благодаря дублю
в ворота "Каспия
" в 15-м туре КПЛ
вновь стал лидером бомбардирской гонки, передает корреспондент Vesti.kz
.
Теперь на счету бразильца 10 голов - он на один мяч опережает нападающего алматинского "Кайрата" Абата Аймбетова
. Последний также отличился в 15-м туре, забив в ворота "Тобола".
Третье место в списке лучших снайперов турнира занимает Элгуджа Лобжанидзе из "Кайсара" (7 голов), рядом идут Вагнер Лав из "Кайрата" и Рунар Сигурьонссон из "Астаны" (по 6 голов).