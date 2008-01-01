"Хотим доказать, что победа над "Астаной" - не случайность". Шпилевский - о разгроме "Тобола"

Главный тренер ФК "Кайрат
" Алексей Шпилевский
прокомментировал крупную победу своих подопечных над костанайским "Тоболом" в 15-м туре КПЛ
. Алматинцы забили
сопернику четыре безответных мяча и не реализовали пенальти, передает корреспондент Vesti.kz
.
"Мы стремимся в каждом матче забить как можно больше и оставить свои ворота "сухими", - приводит слова Шпилевского официальный сайт
клуба. - То, что сегодня получился большой счет, только доказывает это, показывает нашу жажду забивать и идти вперед. В первом тайме мы показали коллективно-агрессивный футбол, такой, какой хочет видеть наш тренерский штаб. В середине второго тайма было решено сделать изменения по позициям и дать отдохнуть игрокам, которые очень много играли в последних матчах. Так же дали игровое время нашим молодым талантам. В целом я остался доволен сегодняшней игрой".
Также наставник высказался о следующем матче в КПЛ, где соперником будет действующий чемпион страны "Астана
".
"Теперь предвкушаем дерби против "Астаны", в котором мы снова хотим победить и доказать, что первая победа была не случайна" - отметил Шпилевский. Матч против "Астаны" пройдет 30 октября.
"Кайрат" уверенно лидирует в КПЛ, набрав после 15 игр 38 очков.