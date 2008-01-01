"Ордабасы" одержал волевую победу над "Каспием" и вышел на второе место в КПЛ

Шымкентский "Ордабасы
" со счетом 2:1 обыграл "Каспий
" в 15-м туре КПЛ
и поднялся на второе место в чемпионате Казахстана, передает корреспондент Vesti.kz
.
В середине первого тайма "Каспий" неожиданно для всех открыл счет. Настырность их капитана Руслана Сахалбаева
привела к тому, что после отскока он точно ударил в угол ворот Бекхана Шайзады метров с 17-ти. Актаусцы повели в счете и удержали преимущество до перерыва.
В начале второго тайма шымкентцы смогли отыграться - после быстрой контратаки лучший бомбардир "Ордабасы" Жоао Пауло
восстановил равновесие. Спустя 10 минут бразилец убежал от защитника и реализовал выход один на один.
Благодаря своей победе команда Кахабера Цхададзе набрала 27 очков и вышла на второе место в КПЛ. "Каспий" занимает последнее 11-е место с семью очками.