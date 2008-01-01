"Ордабасы" одержал волевую победу над "Каспием" и вышел на второе место в КПЛ

После первого тайма аутсайдер вел в счете.

Фото: ФК "Ордабасы" ©
Новости спорта Футбол
0
Сегодня 19:55
Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 15
Каспий - Ордабасы 1:2

Голы: Сахалбаев, 23 (1:0); Пауло - Да Силва, 50 (1:1); Пауло - Да Силва, 61 (1:2)

Турнирная таблица
Шымкентский "Ордабасы" со счетом 2:1 обыграл "Каспий" в 15-м туре КПЛ и поднялся на второе место в чемпионате Казахстана, передает корреспондент Vesti.kz.

В середине первого тайма "Каспий" неожиданно для всех открыл счет. Настырность их капитана Руслана Сахалбаева привела к тому, что после отскока он точно ударил в угол ворот Бекхана Шайзады метров с 17-ти. Актаусцы повели в счете и удержали преимущество до перерыва. 

В начале второго тайма шымкентцы смогли отыграться - после быстрой контратаки лучший бомбардир "Ордабасы" Жоао Пауло восстановил равновесие. Спустя 10 минут бразилец убежал от защитника и реализовал выход один на один.

Благодаря своей победе команда Кахабера Цхададзе набрала 27 очков и вышла на второе место в КПЛ. "Каспий" занимает последнее 11-е место с семью очками.
Метки:
Ордабасы ФК КПЛ-2020 Каспий
Футбол
0
Сегодня 19:55
© 2008 - 2020 ТОО «EML»