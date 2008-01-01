Бывший игрок из системы "Манчестер Сити" скончался в возрасте 17 лет

Соболезнования уже принесли Лапорт и Стерлинг.

Джереми Уистен. Фото: Socernews.ru ©
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Сегодня 16:37
"Манчестер Сити" сообщил об уходе из жизни своего бывшего футболиста Джереми Уистена в возрасте 17 лет, пишет "Чемпионат".

"Наша семья опечалена новостью о смерти бывшего игрока академии Джереми Уистена. Мы выражаем глубочайшие соболезнования его друзьям и родственникам. Наши мысли с вами в это трудное время", - говорится в сообщении "горожан".

Уистен попал в систему "Манчестер Сити" в 2016 году, присоединившись к команде U-13. Джереми являлся уроженцем Малави, откуда переехал в Англию.

Соболезнования в связи со смертью Уистена уже выразили футболисты главной команды - защитник Эмерик Лапорт и нападающий Рахим Стерлинг.

В Интернете сообщается, что Уистен покончил с собой из-за депрессии, однако у этой информации нет официального подтверждения.
Метки:
Манчестер Сити
Футбол
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Сегодня 16:37
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