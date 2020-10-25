Клуб Серии А установил антирекорд в топ-5 европейских лиг

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Угадай и выиграй кепку GGG! Прямая трансляция боя Хабиб - Гэтжи
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Казахстан(футбол) Англия Испания Германия Россия Италия Футзал Франция Лига чемпионов Лига Европы Мировой футбол Сборные Женский футбол
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Клуб Серии А установил антирекорд в топ-5 европейских лиг

Неудачная серия началась в 2019 году.

Клуб Серии А установил антирекорд в топ-5 европейских лиг
Фото: Livesport.ru ©
Новости спорта Футбол
0
Итальянская "Болонья" в матче 5-го тура чемпионата Италии уступила "Лацио" со счетом 1:2 и установила антирекорд топ-5 европейских лиг, сообщает "Спорт-Экспресс".

Подопечные Синиши Михайловича в серии А пропустили в 38 матчах подряд. За это время команда пропустила 69 голов.

Последний раз "Болонья" сохранила ворота в неприкосновенности 25 сентября 2019 года в матче с "Дженоа".

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Италия
Новости
Сегодня
12:29
Футбол

Клуб Серии А установил антирекорд в топ-5 европейских лиг
Сегодня
10:59
Футбол

"Ливерпуль" продолжил рекордную домашнюю серию
Сегодня
10:10
Футбол

Гол-красавец не спас женскую сборную Казахстана от крупного поражения от Сербии в отборе на Евро
Вчера
22:29
Футбол

Хайлайты матча "Барселона" - "Реал" 1:3
Вчера
21:54
Футбол

Пенальти Рамоса и неспортивное поведение Месси. "Реал" победил "Барселону" на "Камп Ноу" и возглавил Ла Лигу
Вчера
19:09
Футбол

"Его репутация пострадает". Президент Ла Лиги высказался об уходе Месси из "Барселоны" и привел в пример Роналду и Неймара
Вчера
15:17
Футбол

Кандидат в сборную Казахстана решил покинуть "Кайрат"
Вчера
14:51
Футбол

Футболист "Кайрата" получил вызов в сборную на товарищеский матч и игры Лиги наций
Вчера
13:02
Футбол

Клуб казахстанца при новом тренере прервал безвыигрышную серию из восьми матчей
Вчера
12:01
Футбол

Прямая трансляция эль-класико "Барселона" - "Реал"
Вчера
10:44
Футбол

Новый тренер российского клуба оставил казахстанца в запасе на матч чемпионата
Вчера
09:20
Футбол

"Любят делать камбэки". Специалист - о победе "Кайрата" над "Каспием" и новом тренере "Астаны"
Вчера
08:42
Футбол

Снова "стандарт", камбэк и шанс для Эсеолы. Что тревожит и обнадеживает в игре "Кайрата"
Вчера
07:33
Футбол

Нападающий "Астаны" забил четвертый гол и помог нидерландскому клубу выиграть пятый матч
Вчера
07:06
Футбол

"Аль-Айн" с Исламханом в составе упустил победу в чемпионате ОАЭ
23 октября
23:58
Футбол

Стало известно место проведения заключительного матча казахстанской "молодежки" в отборе на Евро-2021
23 октября
21:15
Футбол

Тихонов ответил Уткину и высказался о растренированности "Астаны" с необходимостью омоложения состава
23 октября
20:20
Футбол

Тренер "Порту" жестко наехал на Гвардиолу
23 октября
19:52
Футбол

Полузащитника сборной Казахстана признали лучшим игроком матча зарубежного чемпионата
23 октября
18:21
Футбол

"Слишком их уважали". Тренер "Каспия" - о поражении в 14-м туре и шансах "Кайрата" на чемпионство
23 октября
17:59
Футбол

Вратарь "Тараза" высказался о нелепой ошибке в матче КПЛ
23 октября
17:33
Другие

"Я горжусь своим флагом!". Звезды казахстанского спорта выступили против Бората
23 октября
17:10
Футбол

"От клубов из Казахстана есть интерес". Форвард "Кайсара" - о КПЛ, Вайссе и лучшем сезоне в карьере
23 октября
16:46
Футбол

Футболист с опытом игры в Казахстане помог клубу стартовать с победы в группе Лиги Европы
23 октября
15:18
Футбол

Тихонов имеет свой взгляд - защитник "Астаны" и сборной Сербии
23 октября
14:00
Футбол

Победный мяч "Астаны" и образцовая атака "Кайсара". Выбери лучший гол 14-го тура КПЛ-2020
23 октября
12:20
Футбол

Почему "Кайрат" лидирует и что изменил Тихонов в "Астане". Экспертный анализ матчей 14-го тура КПЛ
23 октября
11:01
Футбол

"Тобол" нас не переиграл - генеральный директор "Астаны"
23 октября
10:43
Футбол

Нападающего "Реала" могут посадить в тюрьму
23 октября
10:15
Футбол

Главный тренер команды Зайнутдинова нашел "виновника" ничейного результата в матче Лиги Европы
23 октября
08:35
Футбол

Футболист шотландского клуба забил невероятный гол с центра поля в Лиге Европы
13 октября
08:16
Футбол

Около матча Казахстан - Албания (0:0)
11 октября
20:03
Футбол

Исламхан на трибуне, Зайнутдинов в атаке. Фото с матча Казахстан - Албания в Лиге наций
10 октября
23:44
Футбол

Предыгровая тренировка сборной Казахстана перед матчем Лиги наций с Албанией
6 октября
23:54
Футбол

Видео тренировки сборной Казахстана по футболу на УТС перед матчами Лиги наций
7 сентября
22:10
Футбол

Фото с матча Казахстан - Беларусь в Лиге наций
5 сентября
08:40
Футбол

Фото с матча Литва - Казахстан в Лиге наций
27 августа
02:54
Футбол

Видеообзор дебютного матча Зайнутдинова за ЦСКА
25 августа
01:07
Футбол

Видеообзор первого матча Георгия Жукова в новом сезоне чемпионата Польши
23 августа
23:43
Футбол

Как Зайнутдинов помог "Ростову" победить в матче РПЛ
20 августа
03:44
Футбол

Видеообзор третьего матча Зайнутдинова за "Ростов" в сезоне РПЛ
20 августа
00:40
Футбол

Видеообзор дебютного матча казахстанца Быстрова в РПЛ
19 августа
02:21
Футбол

Видеообзор первого матча казахстанского футболиста в новом сезоне РПЛ
28 ноября 2019
23:53
Футбол

Фоторепортаж с матча "Астана" - "Манчестер Юнайтед"
7 ноября 2019
22:31
Футбол

Фото с матча Лиги Европы "Астана" - "АЗ Алкмар"
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика