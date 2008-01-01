"Тобол" нас не переиграл - генеральный директор "Астаны"

Генеральный директор "Астаны
" Михаил Гурман
прокомментировал победу своего клуба над "Тоболом
" в 14-м туре КПЛ
, передает корреспондент Vesti.kz
.
Гурман поздравил болельщиков с победой, а нового главного тренера Андрея Тихонова с отличным дебютом. По словам гендиректора во втором тайме "Астана" полностью контролировала ход матча.
"Я был на этом матче, видел его в живую! Считаю, что неплохо разбираюсь в футболе, и не могу сказать, что "Тобол" нас полностью переиграл. Мы играли без пяти футболистов основного состава, но полностью контролировали мяч во второй половине. Я не могу вспомнить явных моментов у наших ворот. "Астана" же должна была забивать в первом тайме, когда Барсегян не сумел попасть в ворота с выгодной позиции!" - сказал Гурман.
Также Гурман отметил судейскую бригаду матча, которая на его взгляд показала свою высокую квалификацию.
Добавим, что "Астана" обыграла
"Тобол" со счетом 1:0 благодаря голу Алексея Щеткина. Столичный клуб набрал 24 очка и вышел на второе место в турнирной таблице КПЛ. От лидирующего "Кайрата" команда Тихонова отстает на 11 очков, имея матч в запасе.