"Тобол" нас не переиграл - генеральный директор "Астаны"

Столичный клуб одержал важную победу над прямым конкурентом.

Михаил Гурман. Фото: Inbusiness.kz ©
Новости спорта Футбол
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Сегодня 11:01
Генеральный директор "Астаны" Михаил Гурман прокомментировал победу своего клуба над "Тоболом" в 14-м туре КПЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

Гурман поздравил болельщиков с победой, а нового главного тренера Андрея Тихонова с отличным дебютом. По словам гендиректора во втором тайме "Астана" полностью контролировала ход матча.

"Я был на этом матче, видел его в живую! Считаю, что неплохо разбираюсь в футболе, и не могу сказать, что "Тобол" нас полностью переиграл. Мы играли без пяти футболистов основного состава, но полностью контролировали мяч во второй половине. Я не могу вспомнить явных моментов у наших ворот. "Астана" же должна была забивать в первом тайме, когда Барсегян не сумел попасть в ворота с выгодной позиции!" - сказал Гурман.

Также Гурман отметил судейскую бригаду матча, которая на его взгляд показала свою высокую квалификацию. 

Добавим, что "Астана" обыграла "Тобол" со счетом 1:0 благодаря голу Алексея Щеткина. Столичный клуб набрал 24 очка и вышел на второе место в турнирной таблице КПЛ. От лидирующего "Кайрата" команда Тихонова отстает на 11 очков, имея матч в запасе. 
Метки:
КПЛ-2020 Астана ФК Тобол ФК
Футбол
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Сегодня 11:01
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