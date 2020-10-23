Главный тренер команды Зайнутдинова нашел "виновника" ничейного результата в матче Лиги Европы

Плохое состояние газона помешало футболистам ЦСКА
в матче первого тура группового этапа Лиги Европы
с австрийским "Вольфсбергом". Об этом на послематчевой конференции сказал главный тренер "армейцев" Виктор Гончаренко.
ЦСКА в четверг в гостях сыграл
вничью с "Вольфсбергом" со счетом 1:1. Весь матч на поле в составе москвичей провел казахстанский футболист Бахтиер Зайнутдинов
, получивший во втором тайме предупреждение.
"После забитого мяча мы начали думать о том, как надо сдерживать соперника, что делать, наверное, не стоило бы. В целом мы можем и должны играть лучше. Нам не хватало качественной работы с мячом, хотя поле было не в самом лучшем состоянии. Нельзя говорить, что первый тайм был в хорошем исполнении с нашей стороны, но, опять же, мы не оправдываемся. В Австрии увидеть такое плохое по качеству поле, чтобы его еще допустили до матчей Лиги Европы... На мой взгляд, подобное абсолютно неправильно", ‑ приводит слова Гончаренко "Р-Спорт
".