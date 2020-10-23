Футболист шотландского клуба забил невероятный гол с центра поля в Лиге Европы

Полузащитник шотландского "Рейнджерс" Кемар Руф
в матче первого тура Лиги Европы
против бельгийского "Стандарда" забил невероятный гол, сообщает "Р-Спорт
".
В концовке встречи англичанин, получив мяч вблизи своей штрафной, протащил его до центра поля, обыграл нескольких футболистов соперника и нанес удар по воротам.
Этот мяч уже назвали одним из главных претендентов на премию Пушкаша, которую получает автор самого красивого гола года. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу шотландской команды.
Отметим, что главным тренером "Рейнджерс" является известный в прошлом английский футболист, экс-полузащитник "Ливерпуля" и сборной Англии Стивен Джеррард.