Футболист шотландского клуба забил невероятный гол с центра поля в Лиге Европы

Его команда победила и набрала три очка.

Кемар Руф. Фото: "Спорт-Экспресс" ©
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Сегодня 08:35
Полузащитник шотландского "Рейнджерс" Кемар Руф в матче первого тура Лиги Европы против бельгийского "Стандарда" забил невероятный гол, сообщает "Р-Спорт".

В концовке встречи англичанин, получив мяч вблизи своей штрафной, протащил его до центра поля, обыграл нескольких футболистов соперника и нанес удар по воротам.

Этот мяч уже назвали одним из главных претендентов на премию Пушкаша, которую получает автор самого красивого гола года. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу шотландской команды.

Отметим, что главным тренером "Рейнджерс" является известный в прошлом английский футболист, экс-полузащитник "Ливерпуля" и сборной Англии Стивен Джеррард.
Метки:
Лига Европы
Футбол
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Сегодня 08:35
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