"Провели не лучший матч". Шпилевский - о победе над "Каспием" и травме Алыкулова

Главный тренер алматинского "Кайрата" Алексей Шпилевский
прокомментировал победу на "Каспием" в 14-м туре КПЛ
и рассказал о повреждении полузащитника Гульжигита Алыкулова
, передает корреспондент Vesti.kz
.
Лидер чемпионата одержал
волевую победу над командой из Актау - 3:1.
"В первую очередь очень рад, что мы обыграли "Каспий
". Знали, что это будет сложный и неудобный соперник для нас. Это одна из команд, которая не отходит от своей линии и играет в атакующий футбол. Команда не боится своих соперников, за это им большой респект. Мы провели не самый лучший матч, чувствуется усталость. Было очень важно одержать победу и набрать очки, что мы и сделали. Теперь забудем этот матч и будем восстанавливаться. Нас ждут впереди две важные игры, где мы постараемся показать себя с самой лучшей стороны. Ребята нацелены на это!" - приводит слова Шпилевского официальный сайт
клуба.
Также специалист объяснил почему в прошлом туре против "Жетысу" не играл основной защитник Раде Дугалич и насколько серьезную травму получил Гульжигит Алыкулов, которого заменили на 22-й минуте встречи против "Каспия".
"Насчет Гулжигита пока нет ясности. Утром будет проведена компьютерная томография и у нас будет полная информация. Надеюсь, что ничего серьезного. Что касается Раде, то у него было небольшое повреждение, поэтому он отсутствовал в матче с "Жетысу". Сейчас все хорошо, он восстановился и вышел сегодня в стартовом составе. О каком-то конфликте и речи быть не может, могу всех успокоить и сказать, что у нас все хорошо. У нас очень дружный коллектив, где все друг друга уважают и ценят" - сказал Шпилевский.
"Кайрат
" набрал в 14 матчах 35 очков и уверенно лидирует в турнирной таблице КПЛ.