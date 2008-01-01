ЦСКА сыграл вничью в дебютном матче Зайнутдинова за клуб в Лиге Европы

Московский ЦСКА
, за который выступает казахстанский футболист Бахтиер Зайнутдинов
, сыграл вничью с австрийским "Вольфсбергом" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча группы K, прошедшая в Клагенфурте, завершилась со счетом 1:1. В составе "армейцев" на пятой минуте отличился Адольфо Гайч. У хозяев пенальти на 42-й минуте реализовал Михаэль Линдль.
Бахтиер Зайнутдинов вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч. На 51-й минуте он получил желтую карточку.
В другом матче этой группы загребское "Динамо" и голландский "Фейеноорд" также сыграли вничью - 0:0. Во втором туре, 29 октября, ЦСКА примет загребское "Динамо". "Вольфсберг" в этот же день сыграет против "Фейенорда".