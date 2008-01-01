ЦСКА сыграл вничью в дебютном матче Зайнутдинова за клуб в Лиге Европы

Казахстанец провел на поле весь матч.

Фото: ФК ЦСКА ©
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Лига Европы УЕФА
Групповой этап
Вольфсберг - ЦСКА М 1:1

Турнирная таблица
Московский ЦСКА, за который выступает казахстанский футболист Бахтиер Зайнутдинов, сыграл вничью с австрийским "Вольфсбергом" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча группы K, прошедшая в Клагенфурте, завершилась со счетом 1:1. В составе "армейцев" на пятой минуте отличился Адольфо Гайч. У хозяев пенальти на 42-й минуте реализовал Михаэль Линдль.

Бахтиер Зайнутдинов вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч. На 51-й минуте он получил желтую карточку.

В другом матче этой группы загребское "Динамо" и голландский "Фейеноорд" также сыграли вничью - 0:0. Во втором туре, 29 октября, ЦСКА примет загребское "Динамо". "Вольфсберг" в этот же день сыграет против "Фейенорда".
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ЦСКА Зайнутдинов Бахтиер Лига Европы Казахстанцы за границей Сборная РК по футболу
Футбол
0
Сегодня 07:12
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