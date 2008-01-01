Завершилась проверка по "подозрительному" матчу второй лиги Казахстана

Профессиональная футбольная лига Казахстана
по итогам проверки не нашла признаков договорного характера в матче второй лиги между молодежным составом "Кызыл-Жара"
и командой SD Family
, передает корреспондент Vesti.kz
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Как говорится, в специальном сообщении лиги
в рамках проверки был проведен опрос официальных лиц матча, просмотрена и разобрана по эпизодам видеозапись игры, проанализированы коэффициенты, как на итоговый результат матча, так и на количество забитых мячей. Рассмотрены параметры коэффициентов и количества ставок в казахстанском сегменте букмекерского рынка, дополнительно были изучены изменения коэффициентов в режиме Live в мировом сегменте.
"По итогам просмотренной видеозаписи матча специалисты Казахстанской федерации футбола не усмотрели в действиях игроков обеих команд нестандартных действий, выражающих отсутствие спортивной борьбы. Матч был важен с турнирной точки зрения как для одной, так и для другой команды, оба коллектива перед началом встречи претендовали на лидерство в своей группе, что являлось важной спортивной мотивацией для всех участников матча" - говорится в заявлении.
Напомним, что матче между "Кызыл-Жаром СК М" и SD Family во второй лиге завершился с победой петропавловской команды со счетом 9:0. Почему участников игры заподозрили в "договорняке" можно прочитать тут
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