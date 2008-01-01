"Химки" с Куатом победили по пенальти "Нижний Новгород" и вышли в 1/8 Кубка России

Футбольный клуб "Химки
", за который выступает полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат
, успешно выступили в элитном раунде Кубка России и вышли в 1/8 финала, передает корреспондент Vesti.kz
.
Это удалось благодаря победе над "Нижним Новгородом". Первый тайм завершился вничью 0:0, а во втором нижегородцы вышли вперед. Такой результат выводил в следующий раунд именно команду из ФНЛ. Но на 74-й минуте Мохамед Конате сравнял счет. До финального свистка счет не изменился и по правилам команды били послематчевые пенальти.
Серия пенальти в итоге затянулась - чуть точнее оказались футболисты "Химок", победившие со счетом 10:9.
Исламбек Куат вышел в стартовом составе и был заменен на 59-й минуте. Вместо него вышел Денис Глушаков. Добавим, что в прошлом розыгрыше турнира "Химки" дошли до финала, где уступили питерскому "Зениту".