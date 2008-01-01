Два футболиста "Кайрата" вылечились от коронавируса

Два игрока алматинского "Кайрата
" Нуралы Алип
и Султанбек Астанов
вылечились от коронавируса. Об этом 21 октября сообщила пресс-служба команды, передает корреспондент Vesti.kz
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Оба игрока сдали положительные тесты перед октябрьскими матчами сборных. Из-за этого Алип пропустил
игры сборной Казахстана в Лиге наций, а Астанов не смог сыграть за молодежную сборную РК.
"Медиа-служба ФК "Кайрат" спешит сообщить приятную новость для всех болельщиков "желто-черных". Футболисты Нуралы Алип и Султанбек Астанов на этой неделе сдали два отрицательных теста на COVID-19 и находятся в отличном самочувствии. Таким образом, игроки могут вернуться в общую группу и возобновить тренировки с командой" - говорится в официальном сообщении в соцсетях команды.
Отметим, что "Кайрат" уверенно лидирует в чемпионате Казахстана
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