Два футболиста "Кайрата" вылечились от коронавируса

Их последние тесты оказались отрицательными.

Нуралы Алип. Фото: ФК "Кайрат" ©
Новости спорта Футбол
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Сегодня 19:28
Два игрока алматинского "Кайрата" Нуралы Алип и Султанбек Астанов вылечились от коронавируса. Об этом 21 октября сообщила пресс-служба команды, передает корреспондент Vesti.kz.

Оба игрока сдали положительные тесты перед октябрьскими матчами сборных. Из-за этого Алип пропустил игры сборной Казахстана в Лиге наций, а Астанов не смог сыграть за молодежную сборную РК.

"Медиа-служба ФК "Кайрат" спешит сообщить приятную новость для всех болельщиков "желто-черных". Футболисты Нуралы Алип и Султанбек Астанов на этой неделе сдали два отрицательных теста на COVID-19 и находятся в отличном самочувствии. Таким образом, игроки могут вернуться в общую группу и возобновить тренировки с командой" - говорится в официальном сообщении в соцсетях команды.

Отметим, что "Кайрат" уверенно лидирует в чемпионате Казахстана.
Метки:
КПЛ-2020 Кайрат ФК
Футбол
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Сегодня 19:28
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