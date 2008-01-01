Исламбек Куат попал в стартовый состав "Химок" на матч Кубка России

Также с первых минут встречу начнет бывший вратарь алматинского "Кайрата".

Куат Исламбек. Фото: ФК "Химки" ©
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Сегодня 18:41
Футбольный клуб "Химки" объявил состав на матч группового этапа Кубка России против "Нижнего Новгорода". В него попал игрок сборной Казахстана Исламбек Куат, передает корреспондент Vesti.kz.

Кроме того, в рамке ворот игру начнет Дмитрий Хомич, выступавший в свое время за алматинский "Кайрат".



Матч "Химок" против "Нижнего Новгорода" начнется в 19:00 по времени Нур-Султана.

Подмосковный клуб лидирует в своей группе после победы в первом туре над иркутским "Зенитом". В случае победы над "Нижним Новгородом" команда Куата выйдет в следующий этап Кубка.
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Футбол
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Сегодня 18:41
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